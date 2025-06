Lõuna-Euroopat tabas aasta esimene suur kuumalaine

Hispaania riiklik meteoroloogiaamet Aemet andis reedel välja kuumahoiatuse, sest temperatuur võib riigi lõunapoolsetes piirkondades lähipäevil ulatuda 42 kraadini, vahendas The Guardian.

"Oodata on väga kõrgeid ja püsivaid temperatuure nii päeval kui ka öösel, mis võib kujutada endast ohtu haavatavatele inimestele," teatas Aemet.

Kuna temperatuur Marseille's läheneb 40 kraadile, on Prantsusmaa suuruselt teise linna võimud andnud korralduse muuta avalikud basseinid tasuta kasutamiseks, et aidata elanikel Vahemere-äärse kuumusega toime tulla.

Kuna Itaalias Napolis ja Palermos on oodata temperatuuri tõusu 39 kraadini, on Sitsiilias kehtestatud keeld õues töötamisele päeva kuumimatel tundidel. Sama keeld on ka Põhja-Itaalia Liguuria piirkonnas. Riigi ametiühingud võitlevad meetme laiendamise eest teistele piirkondadele.

Kreekas lähenes temperatuur 40 kraadile ning neljapäeval puhkes Ateena lõunaosas suur metsatulekahju.

Kuumalaine järgneb mitmetele kuumarekorditele, sealhulgas Euroopa kõigi aegade kuumimale märtsikuule, selgus Euroopa Liidu Copernicuse kliimavaatluse raportist.