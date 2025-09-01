Lõppev suvi oli Briti mõõtmisajaloo kõige soojem

Ühendkuningriigis oli lõppev suvi kõige soojem alates mõõtmiste algusest 1884. aastal ja inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu on üha suurem tõenäosus näha tulevikus sarnast kuuma ilma, teatas riigi ilmateenistus Met Office esmaspäeval.

Met Office'i andmetel oli Suurbritannia suvekuudel juunis, juulis ja augustis keskmine temperatuur sel aastal 16,10 kraadi Celsiuse järgi, ületades 2018. aasta rekordi, mis oli 15,76 kraadi Celsiuse järgi. 2025. aasta suve keskmine temperatuur on 1,51 °C kõrgem pikaajalisest meteoroloogilisest keskmisest.

"Meie analüüs näitab, et 2025. aasta suvele sarnane kuumus on muutunud palju tõenäolisemaks kasvuhoonegaaside tõttu, mida inimesed on pärast tööstusrevolutsiooni atmosfääri paisanud," ütles Met Office'i kliimateadlane Mark McCarthy. "Me võime usutavalt kogeda palju kuumemaid suvesid nii praegu kui ka lähitulevikus. See, mida varem peeti äärmuslikeks, on meie muutuvas kliimas üha tavalisem," lisas ta.

Suurbritannias oli sel suvel neli kuumalainet, mille kõrgeim temperatuur, 35,8 kraadi, mõõdeti Favershamis Kagu-Inglismaal. See oli siiski madalam kui Briti kõigi aegade kõrgeim temperatuur 40,3 °C 2022. aasta suvel.

Riigid üle maailma on viimastel aastatel kogenud rekordilist kuumust, kuna globaalne soojenemine süveneb. 2024. aasta suve peetakse nüüd maailma kuumimaks suveks.

Euroopas aitasid selle suve lämmatavad kuumalained kaasa surmavatele metsatulekahjudele sellistes riikides nagu Hispaania ja Portugal.