Trump teatas, et Tiktoki USA harule on leitud ostja

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et sotsiaalmeediaplatvormile Tiktok, mida ähvardab USA-s Hiina sidemete tõttu keeld, on leitud ostja, ning lubas selle kahe nädala jooksul avalikustada.

"Meil on Tiktokile ostja," ütles Trump Foxi saates "Sunday Morning Futures" Maria Bartiromole antud usutluses. Ta lisas, et müük vajab Hiina heakskiitu ja Hiina president Xi (Jinping) "tõenäoliselt teeb seda".

Trump pikendas juuni keskpaigas Tiktoki USA varadele seatud müügitähtaega taaskord 90 päeva võrra – tegemist oli kolmanda korraga, kui 2024. aasta seaduse jõustamist edasi lükati.

USA kongress ja justiitsministeerium peavad rakendust julgeolekuohuks.

USA-s, kus Tiktokil on rohkem kui 170 miljonit kasutajat, jõustus jaanuaris, vahetult enne Trumpi teise ametiaja algust seadus, mis nõuab Tiktokilt omandisuhte katkestamist Hiinas asuva emafirmaga ByteDance, vastasel juhul ootab seda Ühendriikides keelustamine.

ByteDance on varasemalt öelnud, et ei kavatse ettevõtte USA haru müüa.

Trump on ametisseastumisest saadik platvormile ühepoolseid pikendusi andnud, öeldes, et tal on kokkulepe töös.