Viljandimaal läheb Aafrika seakatku tõttu hukkamisele üle 2700 looma

Teave sigade haigestumisest jõudis põllumajandus- ja toiduametisse (PTA) 29. juunil. "Sigade Aafrika katku tekitaja leidu kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid täna. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead, sest haigusele puudub ravi," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

PTA korraldab farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni. Seejärel võib teatud aja möödudes neis ruumides taas sigu pidada.

Taudikoldest kümne kilomeetri raadiusesse jäävas piirangutsoonis on veel üks seafarm, millele seatakse võimaliku taudi leviku ärahoidmiseks samuti piirangud loomade ja nende pidamisega seotud materjalide liikumisele, kinnitas Saavo.

Taudi tõttu surnud ning hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

Aafrika seakatk ei ole nakkav teistele loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda.

Kõik Aafrika seakatku puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suviti, ajavahemikus juunist septembrini. See tähendab, et alanud on seapidajatele kõige ohtlikum periood, kus tuleb eriti tähelepanelikult järgida loomade tervislikku seisundit.

Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, kui neid pole desinfitseeritud.

Viimane Aafrika seakatku kolle kodusigadel tuvastati 2023. aastal Põlvamaal Lutsu farmis, kus hukati üle 9000 kodusea.

2025. aastal on Viljandimaal Aafrika seakatk diagnoositud kokku kuuel metsseal, viimane viiruspositiivne metssiga diagnoositi 27. juunil samuti Mulgi vallas.