Aserbaidžaan tegi haarangu Sputniku kontoris ja vahistas kolm töötajat

Aserbaidžaani politsei korraldas esmaspäeval haarangu Venemaa propagandaagentuuri Sputnik harukontoris Bakuus ning vahistas kolm selle töötajat, teatas kohalik ajakirjandus. Pinged Aserbaidžaani ja Venemaa vahel on sellega haripunkti tõusnud.

Tüli kahe riigi vahel süvenes reedel, mil Venemaa politsei korraldas haarangu aserbaidžaanlaste kodudes Uurali tööstuslinnas Jekaterinburgis, mille käigus kaks inimest vägivalla tõttu suri. Bakuu teatas seejärel kõigi Venemaaga seotud kultuuriürituste tühistamisest

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnu kutsus Moskva Aserbaidžaani suursaadiku välja "seoses Venemaa ajakirjanike ebaseadusliku kinnipidamisega".

Sputnik kinnitas, et tema Bakuu büroo juht Igor Kartavõhh ja peatoimetaja Jevgeni Beloussov vahistati ja neid "süüdistati absurdselt süüdistati FSB (Föderaalne Julgeolekuteenistus) agendiks olemises".

Aserbaidžaani siseministeerium väidab, et Sputnik on jätkanud riigis tööd kasutades ebaseaduslikku rahastamist ning vaatamata sellele, et tema ametlik akrediteering tühistati tänavu veebruaris.

Aserbaidžaani ajakirjandus avaldas kaadrid, kus on näha, kuidas maskides politseinikud viivad ära kaht kinni peetud meest.

Suurema tüli lähtekohaks on Venemaal Jekaterinburgis toimunud politseihaarangud asrbaidžaanlaste vastu, kuid juba mullu detsembris halvenesid riikide suhted pärast seda, kui Venemaa õhukaitse tulistas Tšetšeenia kohal eksikult Aserbaidžaani reisilennuki pihta ja kümned inimesed hukkusid.

Aserbaidžaani välisministeeriumi teatel ründasid Venemaa õiguskaitseasutused reedel Uurali tööstuslinnas elavate aserbaidžaanlaste kodusid. Kaks Aserbaidžaani kodanikku tapeti, lisaks sai veel mitu inimest raskelt vigastada ning üheksa vahistati.

Ohvriteks olid umbes 60-aastased vennad Zijaddin ja Hussein Safarov. Nende vend Sayfaddin Huseynli teatas ringhäälingule ITV, et mehed piinati surnuks "ilma igasuguse kohtuprotsessi või uurimiseta, hoolimata nende süütusest". Ta nimetas politseihaarnguid äärmiselt julmadeks, väites, et ka teisi aserbaidžaanlasi peksti ning neid piinati elektrišokkidega.

"Venemaa nn õiguskaitseorganid tungisid keset ööd majadesse, peksid ja võtsid inimesi kinni nagu loomi," ütles Huseynli.

Aserbaidžaani valitsus teatas seejärel Venemaa asepeaministri Aleksei Overtšuki kavandatud visiidi tühistamisest, samuti peatati parlamendiliikmete sõit Venemaale.

Aserbaidžaani välisministeeriumi avalduse sõnul oodatakse juhtumi uurimist ning kõigi vägivallatsejate võimalikult kiiret kohtu ette toomist.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova märkis aga laupäeval surmaga lõppenud juhtumeid mainimata, et haarangud Jekaterinburgis olid seotud varem toime pandud kuritegude uurimisega.

Venemaa Juurdluskomitee väitis esmaspäeval, et Jekaterinburgis surmaga lõppenud juhtumi puhul oli tegemist ootamatu terviserikkega.