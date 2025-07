Sõõrumaa: tahan teha tehnokraatliku linnavalitsuse, kus pole poliitikuid

"Sain eile volitused rääkida üle kõigiga, et milline linna juhtimine saaks olema. Rääkisin eile Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvartiga ja täna Aleksei Jašiniga Eesti 200-st. Kõlvartist sain aru, et mingit ametlikku koalitsiooni ta ei soovi, aga ta toetab rahu linna juhtimises ja kolme-nelja kuu tööplaani. Ta toetab ka lasteaedade kohatasu kaotamist ja eestikeelsele ja -meelsele haridusele üleminekut," rääkis Sõõrumaa.

Sõõrumaa ütles ka, et sai teisipäeval volitused jätkata kõnelusi juba natuke laiema tiimiga ja täpsustada, mis on nende huvid ja seisukohad.

"Oli ka ettepanek vormistada seisukohad volikogu või tulevase linnapea tööplaanina," ütles Sõõrumaa.

"Leppisime kokku, et see on apoliitiline ehk tehnokraatlik. Täna toimuv rahva raha eest sopaloopimine lõpeks ära. Loodan, et saame hea kokkuleppe ja teeme nii head näitlikku tööd, et sellest võib tekkida tulevikuks hea kogemus," sõnas Sõõrumaa.

"Tehnokraatliku juhtimise kogemused on mitmetes Euroopa linnades, näiteks Helsingis, kus linna elu korraldatakse volikogu soovide järgi, mitte ei tehta poliitilist ilutsemist," lisas linnapeakandidaat. Sõõrumaa sõnul on abilinnapeasid praegu liiga palju ja ta loodab need kohad täita kahe kuni nelja inimesega.

Sõõrumaa lisas, et kavatseb teha kõigile võimalikele koostööpartneritele ettepaneku toetada tehnokraatlikku linnavalitsust, kus pole tegevpoliitikuid ja mis toetub Reformierakonna ja Keskerakonna suunistele volikogus.

Sõõrumaa sõnul Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga koostöö pole edenenud ja EKRE-ga pole ta jõudnud veel rääkida.

Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi (Reformierakond) lisas, et praeguse linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) umbusaldamine toimub peale laulupidu ja kõige esimene võimalus selleks volikogu erakorraliselt kokku kutsuda on esmaspäev.

"Sõltub sellest, kuidas Sõõrumaal läheb inimeste leidmisega," ütles Kruusimägi.