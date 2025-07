Läänemets: Sõõrumaa ei eitanud, et plaan kukutada linnavõim algas varem, kui avalikkus teada sai

Läänemetsa sõnul vestles ta Urmas Sõõrumaaga Reformierakonna ja Keskerakonna liidu loomise plaanidest.

"Rääkisime Sõõrumaaga ka Kristen Michali rollist Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliidu kokkupanekul. Sõõrumaa ei eitanud, et plaan kukutada tänane linnavõim oli alanud palju varem, kui avalikkus sellest teada sai. Keskerakonnaga koostöö osas arvas, et see on paratamatus. Vaidlesin siiski, et valik, kas Tallinnas jätkatakse Keskerakonnaga või praeguse linnavalitsusega on puhtalt Reformierakonna otsustada," märkis Läänemets.

SDE esimehe sõnul ei tohi jääda uskuma juttu, et Tallinn saab tehnokraatidest linnavalitsuse.

"Urmas Sõõrumaa on Reformierakonna linnapeakandidaat, kes läheb ka valimistele poliitikuna. Tehnokraatlik ametnike linnavalitsus eeldab avaliku konkursi väljakuulutamist. Sama trikk tehakse teiste linnavalitsuse liikmetega - näeme kuidas nad on tegelikult poliitikud, kes sügisel kandideerivad."

Läänemetsa sõnul paneb teda muretsema asjaolu, et Reformierakond ja Keskerakond ei kavatse avalikustada omavahelist kokkulepet, mida ja kelle huvides linnas teha plaanitakse.

"Praegu toob Michal sisuliselt Kõlvarti Tallinnas võimule. Vastuteene aga ei tohi ununeda - kui Eesti 200 laguneb, peab Keskerakond toetama Michali püsimist peaministrina kuni 2027. aasta valimisteni. Koostöö salaprotokoll, mille alusel Eestit ja Tallinna kavatsetakse juhtida, tuleb avalikustada!"

Läänemetsa sõnul tähendab Keskerakonna võimule tagasitoomine Reformierakonna abil seda, et on otsustatud ka Tallinna valimiste peateema – kas järgmine linnapea on Jevgeni Ossinovski või Mihhail Kõlvart.