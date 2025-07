Taanis hakkas kehtima kaitseväekohustus naistele

Otsus ajateenistus naistele kohustuslikuks muuta langetati märtsis, mil valitsus teatas, et suurendab lähema viie aasta jooksul kaitsekulutusi 5 miljardi euro suuruses.

Praegu kestab ajateenistus neli kuud, kuid tuleva aasta veebruarist pikendatakse seda 11 kuuni. Taani sõjavägi eeldab, et tuleval aastal lõpetab ajateenistuse umbes 4000 noort ning kaheksa aastaga tõuseb see arv 6500ni.

"Maailmas praegu valitsevas olukorras on vaja rohkem ajateenijaid ja ma arvan, et naised peaksid sellesse meestega võrdselt panustama. Seega arvan, et see on positiivne muutus. Olukorda, kus naisi, aga ka paljusid mehi võidakse sunniväel sõjaväkke võtma hakata, pole väga kaua aega olnud. See saab olema suur muutus," sõnas Taani kuningliku kaitseväe sõdur Katrine.