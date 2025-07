Seakatk põhjustas Viljandimaa farmis sadu tuhandeid eurosid kahju

Teisipäeva hommikul käisid põllumajandus- ja toiduameti ning Maaülikooli töötajad Abja-Paluoja lähistel asuvas Tempo sigalas, et välja selgitada, kuidas metssigade seas leviv kodusigadele ohtlik haigus farmi jõudis. Osaühingu Atria Farmid juhatuse liige Meelis Laande ütleb, et seakatku esimesed tunnused ilmnesid laupäeval.

"Esmaspäeva hommikul siis selguski tõsiasi, et oli kaks lõpnut. Ja ülejäänud sead sulus olid juba selgete sümptomitega, mis viitasid Aafrika seakatkule," ütles OÜ Atria Farmid juhatuse liige Meelis Laande.

Ohutsooni jääb veel teinegi Atria farmide sigala, mis asub kolme kilomeetri kaugusel Veelikse külas. Kuidas katk sigalassse jõudis, Meelis Laande öelda ei osanud, kuid kõige suurem riskitegur on tema sõnul Läti piiri lähedus.

"Läti piir seal piirkonnas on haigusjuhtumitest niiöelda punane, ja mõtlen just Läti poole peal. Räägime siin metsloomadest, metssigadest. Ka Viljandimaa on viimasel ajal olnud üks piirkondi, kust on leitud nakatunud metssigu," sõnas Laande.

Laande ütles veel, et seakatkuga nakatanud liha inimestele ohtu ei kujuta, pealegi on Tempo sigalast varem lihatööstusesse saadetud liha kasutmine peatatud.

"Need tooted ja tooraine on pandud ootele kuni selguvad täiendavad analüüsid," sõnas Laande.

Põllumajandus- ja toiduameti Lõuna regiooni juhataja Inge Saavo ütles, et sigade hukkamine toimub kolmel päeval ja vastavalt sellele, kuidas Vireeni võimekus on seda töödelda.