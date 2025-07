Tallinna võimuliitlased kritiseerivad Reformierakonna ja Keskerakonna salalepet

Reformierakond on otsustanud praegused koalitsioonipartnerid vahetada Keskerakonna vastu ning kutsuda kuni valimisteni linna juhtima ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Praegune linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) leiab, et salalepped ei kuulu demokraatliku linnavalitsemise juurde.

"Mis on pretsedenditu selles kontekstis, on loomulikult see, et kui demokraatliku, läbipaistva linnavalitsemise juurde ja ka riigi valitsemise juurde käib see, et sõlmitakse avalik koalitsioonileping, kus erakonnad avalikult deklareerivad, mida nad tegema hakkavad, siis siin me näeme pigem (Kristen) Michali – (Mihhail) Kõlvarti salapakti. Loomulikult on kokkulepped tehtud, aga neid hoitakse avalikkuse eest salajas," ütles Ossinovski.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakond alles arutab Reformierakonna pakkumist ja praegu puudub neil selge arusaam, mismoodi uus linna juhtimine välja hakkab nägema.

"Mul puudub huvi mingite poliitiliste positsioonide osas enne valimisi. Jah, peale valimisi Keskerakonna eesmärk on linnapea koht ja mina olen linnapea kandidaat," lausus Kõlvart.

Samuti ei pea Kõlvart mõttekaks tuua koalitsioonikõnelustesse Tallinna ühishaiglat või muid suuri teemasid.

"Ma arvan, et me peame püsima reaalsuse raames. Kolme kuu jooksul ei ole võimalik midagi suurt ära teha. Ainuke eesmärk on linna funktsioneerimine, ideaalis adekvaatne funktsioneerimine, midagi muud lähikuude jooksul ei ole võimalik ära teha, ja tegelikult ei oleks ka õige suurte projektidega välja tulla," ütles Kõlvart.

Kriitikat on tekitanud ka Reformierakonna poolt tulevaseks linnapeaks kutsutud kandidaat Urmas Sõõrumaa.

"Olukorras, kus tulevasel linnapeal on väga tihedalt läbi põimunud ärihuvid Tallinna linnaga, on raske leida Tallinna linna juhtimisvaldkonda või ametit, kus tal ei oleks ärihuvisid. See, et kokkulepe on salajane kindlasti, suurendab kahtlusi selles osas, mida tegema hakatakse," nentis Ossinovski.

Eelmisel nädalal peatas Ossinovski reformierakondlasest abilinnapea Pärtel-Peeter Pere volitused, kuna sisekontroll leidis küsitavusi tema juhitud Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis läbi viidud hangetes. Kolmapäeval andis sisekontrolör kogutud andmed üle politseile. Pere endal süüd ei näe.

"Ühe abilinnapea ülesanne ei ole käia üksipulgi läbi hankeid. Keskkonna- ja kommunaalametis on aastas umbes 100 hanget, selleks on olemas juristid, hankeosakond, protseduurid ja riigihangete seadus. Mina ei ole osalenud ühelgi kohtumisel, kirjavahetusel, vaadanud ise hanget üle, vaid meie andsime poliitilise suunise, et tellitagu pinke, välimööblit ja prügikaste. Ja nüüd me teeme igakülgset koostööd õiguskaitseorganitega, kui seal uurimine algatatakse," rääkis Pere.