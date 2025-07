Michal: Reformierakond umbusaldab Ossinovskit ja läheb Tallinnas opositsiooni

Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal ütles neljapäeval Urmas Sõõrumaa enne valimisi linnapeaks pürgimise loobumist kommenteerides, et tegu oli õige otsusega, mis võtab tema hinnangul maha jutud Reformierakonna ja Keskerakonna salaleppest. Kogu pealinna kriisi kommenteerides tunnistas Michal, et Reformierakond oleks saanud asju paremini teha.

Reformierakonna esimees oli hoidunud viimastel nädalatel pealinna võimukriisi avalikult kommenteerimast, kuid tegi seda neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Mõistan meie Tallinna otsust, et kui tahetakse mandaati küsida, siis tuleb seda valimistel küsida. Ükskõik, mis viisil oleks koostöö [Keskerakonnaga] olnud, siis sel salapakti jutud juures olnud. Nüüd lendavad need jutud õhu poole," uskus Michal.

Ta lisas, et Reformierakond ühineb järgmisel linnavolikogu istungil toimuva linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldamisega, mis tähendab tema sõnul, et Reformierakond läheb opositsiooni ja linnas jätkab kuni valimisteni valitsemist SDE, Isamaa ja Eesti 200 vähemusvalitsus.

Michali sõnul ei ole Reformierakond kordagi Tallinnas välistanud koostööd Keskerakonnaga ega tee seda ilmselt ka pärast valimisi. Michal lisas, et seda pole välistanud ka SDE, Isamaa ja EKRE ehk ainsana on teinud seda Eesti 200.

Enda rollist pealinna võimukriisis rääkides ütles Michal, et on juhtinud varem 11 aastat Reformierakonna Tallinna piirkonda ja teab väga hästi, milline on erakonna ülesehitus ja otsuste tegemise protsess kohalikul tasandil.

"Muidugi ma elan kaasa, kuulan inimesed ära ja annan vajadusel nõu. Ma arvan, et see (Sõõrumaa linnapeaks pürgimisest loobumine enne valimisi - toim) oli hea otsus. Et Urmase linnapeaks pürgimine valimistel ei saa määritud salasobingu jutuga."

Ta ütles, et jutte tema otsustavast rollist pealinna võimuliidu lagunemisel näitavad poliitilised konkurendid. Ta väitis endiselt, et kriis tekkis ainult sellest, et Reformierakond soovis lasteaia kohatasu kaotamist.

"Kui mina oleksin koalitsioonis või linnapea, siis ma leppinuks selle (lasteaia kohatasu kaotamise - toim) kokku partneritega. Oleks see lahendatud, poleks võimukriisi olnud."

"Aktuaalse kaamera" ajakirjaniku küsimusele, kas tal on ka endal toimunu pärast häbi, mida on tunnistanud mitmed Reformierakonna poliitikud, vastas Michal, et asju oleks saanud teha paremini.

"Kui sa oled koalitsioonis kõige suurem osapool, siis oleks pidanud olema oma kommunikatsioonis selgem, et mis eesmärgid on lasteaia kohatasu kaotamisega ja mis on selleks katteallikad. Aga see on ka linnapea vastutus, kuidas koalitsiooni koos hoida," suunas ta kriitika taas Ossinovskile ja meenutas, et kui riigi võimuliidus partnerite erimeelsused liiga suureks läksid, saadeti SDE valitsusest minema.