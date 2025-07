Ossinovski: Reformierakond võiks pealinna võimuliitu tagasi tulla

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et Reformierakond on pealinnas jõudnud oma enda käikudest uude kaosesse, mida saaks lahendada nii, et erakond võtaks vastutuse ja naaseks pealinna võimuliitu.

"Reformierakonna plaan kukkus Reformierakonnas läbi ja ma arvan, et asjakohane oleks mõelda, et tulla läbirääkimiste laua taha tagasi ja valitseda vastutustundlikult kuni 19. oktoobrini ja küsida seejärel valijatelt uus mandaat," ütles Ossinovski neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis+" Urmas Sõõrumaa värsket otsust kommenteerides.

Kui Reformierakond peaks soostuma senises koalitsioonis jätkama, siis Ossinovski sõnul mingeid eeltingimusi ja ultimaatumeid neile ette ei seata.

"Ka lasteaia kohatasu alandamisega on võimalik edasi minna," sõnas Ossinovski. Ta ei välistanud võimalust, et see võiks lõppeda katteallikate leidmisega ka selle kaotamiseks.

Kui Reformierakond koalitsiooni ei naase, siis välistas Ossinovski võimaluse, et Reformierakonna asemel alustatakse läbirääkimisi Keskerakonnaga.

"Me ei tee seda Keskerakonnaga ega ühegi täna opositsiooni kuuluva erakonnaga. Soovime, et see võimuliit töötaks valimisteni. Suures pildis meie koostöö toimis ja meil on palju asju töös, eriti mis puudutab eestikeelsele õppele ülemineku tõhustamist."

Kui Reformierakond siiski jääb endale kindlaks ning umbusaldab Ossinovskit ja läheb seejärel opositsiooni, siis saab volikogu määrata seniste linnavalitsuse liikmete seast linnapea kohusetäitja. Seda on Ossinovski sõnul ka varem tehtud, näiteks, kui umbusaldati eelmist linnapead Kõlvartit ja Ossinovskit ei oldud veel linnapeaks valitud. Siis määrati linnapea kohusetäitjaks abilinnapea Madle Lippus.

Seda plaani aga Ossinovski mõistlikuks ei pidanud ja leidis, parem oleks praeguse koalitsiooni jätkamine, sh koos Reformierakonnaga.

Küsimusele, kas ta on isiklikult olnud kontaktis Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga ja püüdnud võimukriisi lahendada, ütles Ossinovski, et see pole tal õnnestunud.

"Tegin katse juunikuu alguses, aga peaminister ei leidnud aega minuga kohtuda. Küll aga lugesin õige pea pärast seda ERR-ist peaministri hinnanguid, kuidas ma ei saa oma tööga hakkama," meenutas linnapea.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kritiseeris neljapäeval valitsuse pressikonverentsil Ossinovskit ja ütles, et kui tema oleks koalitsioonis või linnapea olnud, siis leppinuks ta lasteaia kohatasu kaotamise kokku partneritega ja võimukriis oleks ära jäänud.

Ossinovski vastas, et koalitsiooni lammutamine oli Reformierakonna poolt otsustatud varem ning ka Reformierakonna enda liikmed on ise kinnitanud, et selle taga oli erakonna madal reiting ja positsioon Tallinnas.

"Aga mina oleks soovitanud vähem rapsivaid samme selle eesmärgi (reitingu tõstmise - toim) saavutamiseks."

Ossinovski ei nõustunud kriitikaga, et Reformierakond jäi koalitsioonis oma soovidega tagaplaanile, eriti võrdluses Isamaaga, millele on korduvalt viidanud Pärtel-Peeter Pere.

"Olen juhtinud laiapõhjalist koalitsiooni nii, et kõik osapooled saaksid ennast teostada. Mis puudutab lasteaia kohatasu kaotamist, siis koalitsioonis oli üks osapool (Eesti 200 - toim), kes oli sellele põhimõtteliselt vastu. Aga me istusime koos maha ja otsisime katteallikaid ja leidsime võimaluse seda esialgu alandada 35 eurole. Ka Reformierakond lubas otsida täiendavaid katteallikaid, aga nad tulid tagasi jutuga, et hoopis linnapea peab lahkuma."

Küsimusele, kas toimunu valguses ta ei kahetse, et aasta tagasi eest lahkuti võimuliidust Keskerakonnaga, vastas Ossinovski, et see oli tollase Porto Franco süüdimõistva kohtuotsuse valguses väärtuspõhine samm.

"Reformierakond alustas meile juba 2021. aasta kohalike valimiste järel survet, et tulge võimuliidust ära. Ja 2023. aasta lõpus hakati mulle pakkuma linnapea kohta. Aga meie otsus sõltus objektiivsetest otsustest, milleks oli Porto Franco kohtuotsus," sõnas Ossinovski.