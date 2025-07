Sõõrumaa loobus enne valimisi Tallinna linnapeaks pürgimisest

"Urmas Sõõrumaa teatas sellest täna meie Tallinna fraktsioonile ja juhatusele," ütles Reformierakonna poliitik Õnne Pillak ERR-ile.

Tema sõnul tõi Sõõrumaa põhjenduseks, et tahtis tulla pealinna võimutülile lahendust leidma, kuid talle ei sobinud, et sellest hakati valesid noote otsima. Pillak lisas, et täpsemaid põhjendusi jagab Sõõrumaa kell 14 pressikonverentsil.

Küll aga kinnitas Pillak, et Sõõrumaa kandideerib kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas Tallinnas ehk küsib valimistel mandaati.

Reformierakond avaldas oma kodulehel Sõõrumaa kommentaari, kus ta ütles, et see ei olnud kerge otsus, kuid hoolikalt kaalutletud ja vastutustundlik samm.

"Pakkusin välja tehnokraatliku linnajuhtimise idee, millesse ise usun. Sellel mõttel oli toetust isegi meie suurimate kriitikute seas, kuid kahjuks jäi sellest väheks, sest ideed on varjutanud kahtlus mingist salaleppest, mida ei ole ega tule. Mina ei soovi, et sellest tehakse mingitsorti varjatud koalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Need ei ole minu ega Reformierakonna põhimõtted. Kahtlustuste saatel ei saa linna juhtida," lisas Sõõrumaa.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus ja fraktsioon teatas, et on jätkuvalt seisukohal, et praeguse linnapea Jevgeni Ossinovski eestvedamisel on linna juhtimine läbikukkunud, mistõttu plaanib erakond hääletada järgmisel volikogu istungil linnapea umbusaldamise poolt.

Veel teisipäeval rääkis Sõõrumaa, et soovib teha Tallinnas tehnokraatliku linnavalitsuse ehk kuhu ei kuuluks tegevpoliitikuid. Kolmapäeval kinnitas Sõõrumaa, et uude linnavalitsusse ta seniseid Reformierakonna abilinnapeasid Pärtel-Peeter Pere ja Viljar Jaamut ei võtaks.

See oleks tähendanud, et Reformierakond oleks umbusaldanud järgmisel nädalal volikogus linnapea Jevgeni Ossinovskit ja toonud Keskerakonna toel kuni valimisteni Sõõrumaa linnapea kohale. Ametlikult poleks koalitsioonilepet ja ühist linnavalitsust tehtud, kuid Keskerakond oli valmis teatud tingimustel kuni valimisteni Sõõrumaa linnavalitsust linnavolikogus toetatama.