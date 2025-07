Hiina minister Kallasele: Peking ei saa lubada Venemaa kaotust Ukrainas

Väljaanne South China Morning Post kirjutab, et Hiina välisminister Wang Yi kohtus EL-i välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallasega ning ütles talle, et Peking ei saa endale lubada Venemaa lüüasaamist Ukrainas.

South China Morning Post andmetel ütles Wang Yi, et riik ei saa endale lubada Venemaa kaotust Ukraina sõjas, kuna Peking muretseb, et USA pööraks siis oma tähelepanu Hiinale, vahendas The Kyiv Independent.

Wang Yi väitis veel, et Hiina ei osuta Venemaale materiaalselt toetust. Wang Yi olevat veel kiidelnud, et kui Hiina toetaks Venemaad sõjaliselt või rahaliselt, oleks konflikt juba lõppenud.

Väljaande allikate väitel usuvad mõned Euroopa Liidu ametnikud, et Hiina välisminister andis sellega Kallasele reaalpoliitika õppetunni, mille osa on keskendunud Pekingi veendumusele, et Washington suunab peagi kogu oma tähelepanu itta.

Wang Yi seletas veel, et Hiina ei kujuta Euroopale ohtu.

"Hiina ja Euroopa ajalugu, kultuur ja väärtused on erinevad. Me ei tohiks teineteist pidada vastanditeks pelgalt erimeelsuste tõttu ega otsida vastasseisu pelgalt lahkarvamuste tõttu. Euroopa seisab praegu silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, kuid ükski neist ei ole tulnud Hiinast, seda ei minevikus, olevikus ega tulevikus," ütles Wang.