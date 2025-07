Kütusefirmad kasvatasid mullu Eestis käivet ja kasumit

Üldiselt püsis Eesti kütuseturg 2024. aastal stabiilsena. Kütuseturu liider on endiselt Olerex, kes suutis 2024. aastal hoida nii müügitulu kui ka kasumi eelmise aastaga võrreldes samas vahemikus.

Eesti kütusehindasid mõjutasid 2024. aastal mitu tegurit, nagu nafta maailmaturuhinna kõikumine ja maksupoliitika.

Märgatavalt õnnestus nii käivet kui ka kasumit kasvatada Neste Eestil. Jetoili müügitulu kasvas, kuid kasum langes. 2023. aastal kütusefirmadest ainsana kahjumis lõpetanud Terminal suutis 2024. aastal taas kasumisse jõuda.

Alexela, kus mootorikütuste jae- ja hulgimüük moodustab kontserni käibest 46 protsenti, kogukäibes suuri muutusi ei olnud, kuid kogu ettevõte lõpetas majandusaasta kahjumis.

Üle 100 täisteenindusjaama ja kiirtanklaga turuliidri Olerexi käive vähenes mullu võrreldes eelneva aastaga ligikaudu 1,3 protsenti. 2024. aastal oli müügitulu 551,6 miljonit eurot ning 2023. aastal 559,3 miljonit eurot.

Erilist muutust ettevõtte aruandeaasta kasumis võrreldes eelneva aastaga ei ilmne, 2024. aastal oli kasum 6,7 miljonit eurot ning 2023. aastal 6,4 miljonit eurot. Viimastel aruandeaastatel on Olerex suutnud oma kasumit stabiilselt kasvatada.

Mootorikütuste müügis, mis moodustas Olerexi käibest 81 protsenti, aastaga suurt muutust märgata ei ole. 2024. aastal oli mootorikütuse jaemüügist saadud tulu 447,7 miljonit eurot ning 2023. aastal 446,8 miljonit eurot.

"Ettevõtte tegevus on suhteliselt stabiilne ja suuri hooajalisi kõikumisi ei ole. Müügimaht on kujunenud väiksemaks aasta esimeses kvartalis ja suurimaks kolmandas kvartalis. Makromajanduslikult mõjutab aktsiaseltsi tegevust kütuse sisseostuhind, mis kujuneb maailmaturu hinna ja USD/EUR vahetuskursi koosmõjus. AS Olerex ei soeta suuri kütusevarusid ning seetõttu on avatus kütusehinna otsesele tururiskile vähene," seisab ettevõtte 2024. aasta majandusaasta aruandes.

Olerex. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

46 teenindus- ja automaatjaamaga Terminali 2024. aasta käive vähenes võrreldes varasema aastaga 18 protsendi võrra. Kui 2023. aastal oli ettevõtte müügitulu 235 miljonit eurot, siis eelmisel aastal 192,3 miljonit.

2023. aastal langes ettevõte ka varasemast miljonieurosest kasumist poole miljoni euroga kahjumisse.

Terminal suutis tunamullusest kahjumist 2024. aastal taas kasumisse jõuda: kui 2023. aasa lõpetas firma 508 600 euroni ulatuva kahjumiga, siis 2024. aasta puhaskasum oli 200 000 eurot.

Mootorikütuste jae- ja hulgimüük moodustavad ettevõtte müügitulust koos ligi 89 protsenti. Märgatavalt vähenes 2024. aastal võrreldes eelneva aastaga mootorkütuste hulgimüük. 2023. aastal müüs ettevõte mootorikütuseid hulgimüügis 106,3 miljoni euro eest, kuid 2024. aastal 70 miljoni euro eest, seega mootorkütuste hulgimüük vähenes 34 protsendi võrra.

"2024. aastal investeeriti eelkõige olemasoleva põhivara säilitamisse ja uuendamisse. Investeeringute kogumaht oli väiksem kui varasematel aastatel. Aasta lõpus avati uus automaatjaam Haapsalus ning lisaks tehti kulutusi seadmete ja masinapargi uuendamiseks ning IT-arenduseks," seisab ettevõtte majandusaasta aruandes.

Terminal Oili Narva-Jõesuu teenindusjaam. Autor/allikas: Terminal Oil

62 automaattankla ja kolme elektriauto laadimisjaamaga Neste Eesti möödunud aasta käive suurenes võrreldes 2023. aastaga 4,9 protsenti 212,5 miljonilt eurolt 223 miljoni euroni.

Ettevõtte möödunud aasta kasum oli ligikaudu 64 protsenti suurem kui eelneval aastal. 2023. aastal oli kütusefirma kasum ligi 1,9 miljonit eurot, möödunud aastal üle kolme miljoni euro.

Kütuste jae- ja hulgimüük moodustab Neste käibest ligi 99 protsenti. 2024. aastal kütuste müük võrreldes 2023. aastaga kasvas ligikaudu 4,3 protsenti.

Aruandes järgi investeeris Neste Eesti 2024. aastal tanklate ja terminali renoveerimisse ligikaudu 1,5 miljonit eurot, mis on sarnane 2023. aastaga.

"Suurimad investeeringud olid elektrilaadimise tanklate ehitus, kontorihoone teise korruse renoveerimine, terminali laadimisala ja videosüsteemide moderniseerimine, klaasipesutankurite lisamine," selgus aruandest.

108 tanklaga Alexela konsolideeritud käive oli 2024. aastal 595 miljonit eurot, 2023. aastal oli see 618 miljonit eurot, seega vähenes käive ligikaudu 3,8 protsenti.

Ettevõtte puhaskahjumi numbriks kujunes 2024. aruandeaastal 5,3 miljonit. 2023. aastal oli ettevõtte puhaskasum ligikaudu 8,7 miljonit, seega on toimunud märgatav muutus. Ettevõte põhjendab seda suurte investeeringutega.

"Alexelale oli 2024. aasta investeeringute aasta. AS Alexela kontsern investeeris üle 10,5 miljoni euro erinevatesse projektidesse ja IT-lahendustesse," seisis ettevõttemajandusaasta aruandes.

Mootorikütuste jae- ja hulgimüük moodustab kontserni käibest 46 protsenti. 2024. aastal vähenes võrreldes 2023. aastaga mootorkütuste jae- ja hulgimüügi käive ligikaudu neli protsenti.

2024. aastal müüs ettevõte mootorikütuseid jae- ning hulgimüügis kokku 272,9 miljoni euro eest ning 2023. aastal 284 miljoni euro eest.

"2024. aasta tõi vedelkütuste turul jätkuvalt suuri väljakutseid. Vedelkütuste turg jäi suuresti välistest teguritest sõltuvaks. Kõige suurema mõjuga olid Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ja poliitilised otsused lähiriikide, suurriikide ning OPEC+ liikmesriikide poolt," selgub Alexela 2024. majandusaasta aruandest.

"Vedelkütuste turu ebakindlus ja minimaalne kasv suurendasid konkurentsi kohalikul turul," märgib aruanne.

Suure osa Alexela käibest annavad ka elektri- ning gaasi müük. Elektri müük moodustab Alexela kogu müügitulust umbes 31 protsenti ning vedelgaasi ja gaasikütuste müük ligikaudu 17,6 protsenti.

2024. aastal kasvas võrreldes 2023. aastaga elektri müük umbes 24 protsenti, 149 miljonilt eurolt 185 miljoni euroni. Gaasi müük aga 2024. aastal võrreldes eelneva aastaga vähenes 31 protsenti, 151,9 miljonilt eurolt 104,7 miljoni euroni.

Alexela tankla. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

41 tanklast koosneva jaemüügivõrguga Jetoil müügitulu suurenes 2024. aastal 14 protsenti. 2024. aastal oli käive 154,7 miljonit eurot ning 2023. aastal 135,4 miljonit eurot.

Jetoil lõpetas 2024. majandusaasta ligikaudu 1,5 miljoni euro suuruse kasumiga. Samas on näha märgatavat kasumi vähenemist, kuna 2023. aastal oli ettevõtte aruandeaasta kasum 5,6 miljonit eurot.

Mootorkütuste hulgi- ja jaemüük moodustab ettevõtte käibest 99 protsenti.

"2024. aastal alustas Jetoil AS 5 uue automaattankla rajamist. Lisaks investeeriti jaemüügi tarkvara arendusse. Investeeringute maht oli 2024. aastal kokku ligikaudu 3,4 miljonit eurot," seisab ettevõtte aruandes.

"Jetoil AS 2024. aasta majandustulemust mõjutas majandusruumi ja kütuseturu üldine areng. 2024 aastal toimunud Euribori langus vähendab Jetoil AS finantseerimiskulusid, inflatsioon kasvatab kõiki tegevuskulusid. 2024. aastal avaldas Eesti mootorikütuse turule olulist mõju kütuste kasutamise keskkonnamõjude vähendamisega seotud regulatsioonid," märgiti aruandes.

80 müügikohta omav kütusefirma Circle K finantsaasta lõppes 30. aprillil ja majandusaasta aruande esitab ettevõte hiljemalt 31. oktoobriks. Seepärast ei olnud võimalik ettevõtte andmeid võrdlusesse lisada.

2024. aasta oktoobris esitatud aruandes oli 2023/2024. majandusaastal ettevõtte käive vähenenud 369,3 miljoni euroni. Majandusaasta puhaskasum oli siis kasvanud 14,3 miljoni euroni.