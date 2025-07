Ukraina ründas öösel droonidega Venemaa sõjaväelennuvälja

Ukraina vastas Venemaa reedestele droonirünnakutele Ukraina linnadele droonirünnakutega Venemaal asuvate sihtmärkide pihta. Voronežis asuval sõjaväelennuväljal oli rünnakute järel kuulda plahvatusi, kui tabamuse said pommiladu ja Vene õhuväe lennukid.

Oluline laupäeval, 5. juulil kell 11.11:

- Ukraina ründas droonidega mitmeid piirkondi Venemaal;

- Sõrskõi: Ukraina neutraliseeris 6 kuuga üle 230 000 Vene sõjaväelase;

- Meloni arutas Trumpiga rakettide tarnimist Ukrainale

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit.

Ukraina ründas droonidega mitmeid piirkondi Venemaal

Ukraina vastas Venemaa reedestele droonirünnakutele Kiievile ja teistele Ukraina linnadele ööl vastu laupäeva droonirünnakutega mitmel pool Venemaal. Vene õhuväed võtsid alla vähemalt kaks drooni Peterburi lähistel, kirjutab The Kyiv Independent.

Venemaa Smolenski oblasti kuberner teatas samuti kolme drooni alla laskmisest, droone lasti alla ka Voroneži oblastis.

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel said rünnakus Voronežis asuval Borisoglebski lennuväljal kahjustada lennukid, ladu, milles hoiustati pomme ning muid sõjalisi vahendeid.

Borisoglebski lennuväljal asuvad teadaolevalt Su-34, Su-35S ja Su-30SM tüüpi hävituslennukid, mida Venemaa regulaarselt kasutab õhurünnakuteks Ukraina vastu. Rünnakus võis hävineda üks treeninglennuk, tõenäoliselt on kahjustada saanud ka teised lennukid.

NASA FIRMS-i orbitaalne tulekahjude seiresüsteem tuvastas Borisoglebski sõjaväelennujaama lähistel rünnaku järel tulekahju. Kohalike elanike teatel oli öösel kella kahe ajal kosta 8-10 tugevat plahvatust.

Sõrskõi: Ukraina neutraliseeris kuue kuuga üle 230 000 Vene sõjaväelase

Ukraina kaitsevägi neutraliseeris selle aasta esimese kuue kuuga üle 230 000 Vene sõjaväelast ja hävitas rohkem kui 1300 tanki, teatas uudisteportaal Ukrinform reedel viitega sõjaväe ülemjuhatajale Oleksandr Sõrskõile.

"2025. aasta esimese kuue kuuga on Ukraina kaitsevägi juba neutraliseerinud üle 230 000 Vene okupandi, 1311 tanki ja 2885 vaenlase soomukit," kirjutas Sõrskõi oma Facebooki kontol.

Ta avaldas kõigile Ukraina kaitsjatele tänu nende tõhusa tegevuse eest.

Ukrinform teatas varem, et Venemaa kaotused ajavahemikus 24. veebruarist 2022 kuni 4. juulini 2025 on umbes 1 024 210 võitlejat.

Meloni arutas Trumpiga rakettide tarnimist Ukrainale

Itaalia peaminister Giorgia Meloni arutas USA presidendi Donald Trumpiga rakettide tarnimist Ukrainale, edastas reedel uudisteagentuur ANSA.

Meloni sõnul ei katkestanud USA relvatarneid Ukrainale, vaid küsimus on pausist teatud artiklite saatmises.

"USA ei ole peatanud relvatarneid ja toetust Ukrainale, nad on üle vaadanud otsused konkreetsete komponentide tarnimisest. See on tähtis fakt, kuid erineb oluliselt tarnete täielikust peatamisest," seletas Meloni Masseria foorumil esinedes.

Meloni ütles, et loodab "selles küsimuses positiivseid arenguid".

USA välisministeeriumi kõneisik Tammy Bruce kinnitas reedel samuti, et Ühendriigid ei lõpeta relvade ja õhutõrjerakettide tarnimist Ukrainale.

USA asekaitseminister poliitika küsimustes Elbridge Colby teatas pärast Pentagoni laskemoonavarude ülevaatamist Patrioti rakettide, täppisrelvade, droonide ja hävitajate F-16 rakettide tarnimise peatamisest Ukrainale, sest on mures, et USA relvavarud on muutunud liiga väikeseks.

Hiljem rõhutas ta, et Pentagon "jätkab presidendile usutavate võimaluste pakkumist Ukraina sõjalise abi jätkamiseks".

Pärast seda kutsus Ukraina välisministeerium välja USA asjuri Ukrainas John Ginkeli.

"Ukraina rõhutas, et igasugune viivitus või kõhklus Ukraina kaitsevõime toetamisel ainult julgustab agressorit jätkama sõda ja terrorit, mitte otsima rahu," teatas Ukraina välisministeeriumi veebileht.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et leppis USA riigipea Donald Trumpiga kokku koostöös Ukraina õhutõrje tugevdamiseks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 025 260 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 10 990 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 22 953 (+7);

- suurtükisüsteemid 29 921 (+56);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1428 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1191 (+0);

- lennukid 420 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 43 609 (+306);

- tiibraketid 3439 (+3);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 54 148 (+149);

- eritehnika 3925 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.