Vahendajate teatel algavad Iisraeli-Hamasi kõnelused pühapäeval

Iisraeli-Gaza sõjas relvarahu saavutada üritavad vahendajad teatasid Hamasile, et läbirääkimised jätkuvad pühapäeval Dohas, ütles Palestiina ametik AFP-le.

"Vahendajad informeerisid Hamasi, et uus kaudsete läbirääkimiste voor Hamasi ja Iisraeli vahel algab täna Dohas," ütles läbirääkimistega kursis olev Hamasile lähedane ametnik.

Ametnik ütles, et Hamasi delegatsioon eesotsas pealäbirääkija Kahlil al-Hayyaga on juba Katari pealinnas.

Kõnelused peaksid keskenduma võimaliku relvarahu tingimustele ja erilist tähelepanu pööratakse Iisraeli pantvangide ja Palestiina vangide vabastamise üksikasjadele.

Hamas taotleb ka suuremat humanitaarabi Gaza sektorile ning tagatisi konflikti püsivaks lõpetamiseks.

Kahe Palestiina allika sõnul sisaldab viimane USA toetatud ettepanek 60-päevast relvarahu, mille jooksul Hamas vabastaks 10 elusat pantvangi ja annaks üle mitu surnukeha ning Iisrael vabastaks oma vanglatest palestiinlasi.

Hamas teatas reedel, et on valmis otsekohe ja tõsiselt läbirääkimistega alustama ning on oma vastuse ettepanekule juba esitanud. Selle sisu ta ei avalikustanud.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles laupäeval, et muudatused, mida Hamas püüab Katari ettepanekusse teha, on Iisraeli jaoks vastuvõetamatud.

Netanyahu andis siiski läbirääkijatele korralduse sõita Dohasse ja arutada Katari ettepanekut, millega Iisrael on nõustunud, öeldi tema büroo avalduses.