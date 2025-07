Poola alustab ajutist kontrolli piiril Saksamaa ja Leeduga

Poola peaminister Donald Tusk on öelnud, et peab piirikontrolli ajutist taaskehtestamist vajalikuks ja põhjendas seda reeglite muutumisega ka Saksamaa poolel. Saksamaa taaskehtestas ajutise kontrolli oma piiril viimati märtsis.

Immigratsioonist sai oluline teema Poola hiljutistel presidendivalimistel. Juuni alguses valimised võitnud Karol Nawrocki nõudis Poolas piiriformaalsuste karmistamist, et Saksamaa ei saadaks riiki siseneda soovivaid migrante Poola. Saksa kantsler Friedrich Merz on sellist kavatsust eitanud.

Turu Ülikooli õigusteaduse doktor Pekka Pohjankoski näeb kontrollis Poola piiril Saksamaaga just vastust Saksamaa karmistunud rändepoliitika eesmärkidele. Ajutise piirikontrolli kehtestamisel on alati mõju ümbritsevatele riikidele.

Poola on põhjendanud piirikontrolli taaskehtestamist Leedu piiril vajadusega peatada Valgevenest tulevaid migrante. Poola on süüdistanud Venemaad ja Valgevenet hübriidmõjutamises, kus migrandid tuuakse Poola piirile korrapäraselt.

Turu Ülikooli Euroopa õiguse professor Jukka Snell ütles, et piirikontrolli vajalikkust on väljastpoolt raske hinnata. Ta peab ohtu Poola piirile Leeduga usutavamaks kui piirile Saksamaaga. "See näib natuke nii, et sakslased nügivad meid ja meie nügime sakslasi tagasi," lausus ta.

Pohjankoski peab problemaatiliseks, et sisenemise probleemi lahendatakse sisepiiri kontrolliga. Ta näeb seda peamiselt liikmesriikide vastastikuse koostöö ja usalduse takistajana.