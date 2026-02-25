Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

Venemaa, mis soovib Euroopa riikide sisepoliitikat destabiliseerida, on hakanud Valgevene kaudu illegaalsete migrantide Poola saatmiseks kasutama Lähis-Ida ekspertide ehitatud tunneleid.

Briti väljaanne The Telegraph teatas Poola ametnike sõnu vahendades, et Venemaa mõjualuse Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko on osana Moskva hübriidsõjast lääne vastu kaasanud tunnelite projekteerimiseks suurte kogemustega Lähis-Ida spetsialiste. Selline taktika tähistab uut eskalatsiooni protsessis, mille käigus Minsk on püüdnud saata üle Poola idapiiri kümneid tuhandeid Aasia ja Aafrika päritolu migrante.

Ekspertide sõnul on küll raske kindlalt öelda, millised rühmitused võivad olla tunnelite ehitamisse kaasatud, aga nad on potentsiaalsete osalistena pakkunud välja kurdi võitlejaid, Islamiriiki (ISIS) ja Iraani toetatud käsilasi, märkis leht.

Poola väitel on Valgevene palganud salapäraseid Lähis-Ida spetsialiste, kuna otsib uusi ja leidlikumaid meetodeid migrantide salaja üle piiri toimetamiseks.

"Podlaasia piirivalveüksuse ohvitserid on avastanud Valgevene piiri all kokku neli tunnelit, kõik 2025. aastal," ütles Poola piirivalveteenistuse kolonelleitnant Katarzyna Zdanowicz väljaandele The Telegraph.

"Füüsilised ja elektroonilised turvameetmed piiril, näiteks termokaamerad ja avastamissüsteemid, võimaldavad meil viivitamatult reageerida igale riigipiiri rikkumise katsele, isegi maa-alusele," lisas ta.

Poola võimud avastasid detsembri keskel Ida-Poolas Narewka küla lähedal ühe suurima tunneli. Seda kasutas kokku 180 migranti, peamiselt Afganistanist ja Pakistanist pärit mehed, kellest enamik arreteeriti teisel pool piiri maa peale ilmumise järel.

Poola andmetel oli tunnel 1,5 meetrit kõrge ja selle Valgevene-poolne sissepääs oli peidetud metsa. Tunnel kulges Valgevene poolel umbes 50 meetrit ja Poola poolel 10 meetrit.

Tunneli sisemuses filmitud videomaterjal näitab kitsast ruumi, mille külgedele on paigaldatud betoontoed, et vältida selle kokkuvarisemist.

Sõjaväeekspertide sõnul on ainsad Lähis-Ida rühmitused, kes teadaolevalt on võimelised selliseid tunneleid ehitama, Hamas Gaza sektoris, Hezbollah Liibanonis, teatud rühmitused Kurdistanis ja võimalik, et ka Islamiriik.

Ameerika sõjaajaloolane Lynette Nusbacher ütles, et usutavasti võivad süüdlased olla Iraani toetatud rühmitused, näiteks Hezbollah.

"Üks asi, mida me kohe pärast 2006. aasta Liibanoni sõda nägime, olid tsemendisegajad, kes seisid järjekorras Lõuna-Liibanonis... me nägime hulgaliselt Iraani tunnelite ehitust," ütles ta.

"Meil on ka piisavalt tõendeid selle kohta, et Hamas teeb Gazas sama asja. Seega, kui soovite sügavaid teadmisi tunnelitest, siis vastus teie küsimusele on Lähis-Ida elanike käes," rääkis Nusbacher.

Kindlustustööde ekspert ja endine Briti armee pioneer major Rob Campbell ütles samuti pärast Poola tunnelitest filmitud kaadrite ülevaatamist, et võimalik süüdlane on Hamas.

"Kui peaksin spekuleerima, siis Lähis-Ida eksperdid oleksid Hamas või Palestiina Islamidžihaad," ütles ta, viidates teisele Gaza sektoris tegutsevale Palestiina rühmitusele.

Iisraeli luurekolonel Sarit Zehavi ütles, et Iraani toetatud käsilased on vaid üks mitmest võimalikust selgitusest.

"Kas Hezbollah'l või mõnel Iraani käsilasel on see võimekus? Jah. Kas nad on ainsad? Ei. Tõenäoliselt on ka teistel need teadmised, alates Süüria kurdi võitlejatest kuni ISIS-eni," ütles ta.

Poola ametnik Marcin Kierwiński on varem öelnud, et mõned tunnelikaevajad pärinesid Kurdistanist, kuid lisas, et Poola peab lõppkokkuvõttes vastutavaks Valgevene režiimi.

Katari ringhäälinguorganisatsioon Al-Jazeera teatas jaanuaris ulatusliku tunnelite võrgustiku avastamisest Süüria linna Raqqa all, mille olid kaevanud kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF).

Venemaa kasutab migrante lääne survestamiseks

Valgevenet üle 30 aasta valitsenud Lukašenko on mänginud aktiivset rolli Vene režiimi juhi Vladimir Putini katsetes destabiliseerida läänt rändelainete abil.

Juba enne 2022. aasta Ukraina sissetungi kasutati Valgevenet peatuspaigana tuhandete migrantide saatmiseks üle Poola piiri, mis ajendas Varssavit ehitama 200-kilomeetrist piiritara, mille jälgimiseks paigaldati 300 kaamerat.

Pärast täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse on Venemaa arvatavalt korraldanud kümneid droonisabotaaže ja süütamisi Euroopa lennujaamadele, samuti Ukrainale abi tarnivatele tehastele ja abi transportimiseks kasutatavatele raudteesõlmedele.

Lõppeesmärk on karistada läänt Ukraina sõjalise toetamise eest ja proovida lääneriikide avalikkust Ukraina vastu pöörata.

Selle strateegia laiema osana on Valgevene saatnud NATO liikmetest naaberriikidesse õhupalle salakaubaga, tekitades sellega kaost lennuliikluses ja tuvastades naabrite õhukaitse nõrkusi.

Algselt oli taktika suunatud Leedu vastu, kuid Poola ametnike sõnul saadetakse nende suunas üha enam Valgevene õhupalle – tavaliselt salasigarettidega lastiga.

Tunnelite suhtes väidab Poola, et on enam kui võimeline sissepääsud üles leidma ja need õhku laskma.

Kuid on mure, et iga kord, kui Varssavi sulgeb migrantidele ühe Euroopasse pääsupunkti, kerkib mujale teine.

Üks Poola kõrge ametnik on isegi väitnud, et Lähis-Ida näidiste järgi ehitatud tunnelite ilmumine Poola piirile on märk sellest, et nende piirivalve on oma töös liiga hea.

"Nende tunnelite kaevamine tähendab, et meie efektiivsus migratsiooni peatamisel on nii kõrge, et otsustati kaasata Lähis-Idast spetsialiste nende kaevamiseks," ütles siseministri asetäitja Czesław Mroczek hiljutises intervjuus Poola raadiole.