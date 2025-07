Macron Londonis: peame tegema koostööd rahvusvahelise korra kaitsmiseks

Prantsusmaa ja Suurbritannia peavad tegema koostööd, et kaitsta Teise maailmasõja järgset rahvusvahelist korda, ütles president Emmanuel Macron teisipäeval riigivisiidil Ühendkuningriiki.

President Macron rõhutas riigivisiidil, et Euroopa ei tohi end Venemaa agressiooni eest kaitsvat Ukrainat kunagi hüljata.

Macron pidas kolmepäevase riigivisiidi esimesel päeval Briti parlamendi ees kõne, milles kutsus üles ka viivitamatule relvarahule Gazas ja puudutas laia hulka muid teemasid, sealhulgas ebaseaduslikku rännet La Manche'i väinas.

Tegemist on esimese Euroopa Liidu riigipea visiidiga Londonisse pärast 2020. aasta Brexitit. Viimase Prantsusmaa presidendina tegi riigivisiidi Suurbritanniasse 2008. aastal Nicolas Sarkozy.

"Sügavalt multilateralismile pühendunud ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmetena peavad Ühendkuningriik ja Prantsusmaa taas maailmale näitama, et meie liit võib kõike muuta," ütles president Briti seadusandjatele.

"Ilmselgelt peame tegema koostööd rahvusvahelise korra kaitsmiseks, nagu me selle eest pärast Teist maailmasõda võitlesime," lisas Macron.

Mõni tund varem olid Prantsuse presidendi ja tema abikaasa Brigitte'i Windsoris soojalt ja pidulikult vastu võtnud kuningas Charles III ja kuninganna Camilla.

Londonist loodes asuvas lennuväebaasis tervitasid Prantsuse presidendi lennukit troonipärija prints William ja tema abikaasa, Walesi printsess Catherine.

Brexitit nimetas Macron oma pöördumises sügavalt kahetsusväärseks, kuid kinnitas, et Pariis austab 2016. aasta referendumi tulemusi.

"See on otsus, mida austame, ehkki peame seda ka sügavalt kahetsusväärseks," ütles president.

Macron kohtub alates kolmapäevast mitmel korral Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeriga. Pärast võimuletulekut 2024. aastal on Briti liider täitnud oma lubaduse taastada aastaid kestnud Brexiti-põhiste pingete järel suhted Euroopa pealinnadega.

Macroni ja Starmeri arutelud keskenduvad ilmselt sõjast laastatud Ukraina abistamisele ja kaitsekulutuste suurendamisele, samuti ühistele jõupingutustele takistamaks migrante La Manche'i väina ületamast, mis on Suurbritannias tundlik poliitiline teema.

Visiidi eesmärk on ka kaubandus- ja ärisidemete edendamine. Pariis ja London teatasid teisipäeval, et Prantsuse energiahiid EDF omandab 12,5-protsendise osaluse uues Briti tuumaelektrijaamas Sizewell C.

Riigile kuuluv EDF investeerib tuumajaama umbes 1,1 miljardit naela ehk 1,2 miljardit eurot, teatas valitsus.

Kolmapäeval toimub Macroni ja Starmeri ühine lõunasöök ning neljapäeval võõrustavad kaks liidrit koos 37. Prantsuse-Briti tippkohtumist, kus arutavad võimalusi kaitsealaste sidemete tugevdamiseks.