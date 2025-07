Ülemkohus lubas Trumpil jätkata föderaalametnike massilist koondamist

Trump andis veebruaris välja korralduse, mille eesmärgiks oli valitsussektori tööjõu märkimisväärne vähendamine. Korraldus kohustas ametiasutusi tegema koostööd valitsuse tõhususe osakonnaga (DOGE). Mais blokeeris aga San Francisco föderaalkohtunik selle korralduse jõustumise, vahendas The Wall Street Journal.

Hagi esitajad väitsid varem, et Trumpi korraldus ei ole kooskõlas põhiseadusega.

"Presidendil pole volitusi föderaalvalitsuse asutusi reorganiseerida, koondada ega muul viisil ümber kujundada, kuni kongress annab selleks loa," seisab hagis.

San Francisco föderaalkohtunik peataski otsuse jõustumise, leides, et president ei tohi teha vastavaid ümberkorraldusi ilma kongressi heakskiiduta. Trumpi administratsioon kaebas otsuse edasi, väites, et presidendil on õigus vähendada valitsusametnike arvu.

Valge Maja pöördus seejärel konservatiivse enamusega ülemkohtu poole ja riigi kõrgeim kohus tühistaski selle ettekirjutuse.

Ülemkohtu liberaalne kohtunik Ketanji Brown Jackson jäi siiski eriarvamusele.

"See oli vale otsus valel ajal. Eriti arvestades seda, mida see kohus tegelikult kohapeal toimuva kohta teab," kirjutas Ketanji Brown Jackson.

Valge Maja pressiesindaja Harrison Fields tervitas aga otsust ja ütles, et see on järjekordne võit presidendi ning tema administratsiooni jaoks. Fieldsi väitel mõistab viimane otsus hukka vasakpoolsete kohtunike rünnakud täidesaatva võimu vastu.