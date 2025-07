Sünoptik eelolevast ööpäevast: kõik äiksega kaasnevad ohud on võimalikud

Ilmateenistuse andmetel on reede õhtul ja öösel oodata Eestis äiksevihma, võimalik on ka rahe. Sünoptik Kairo Kiitsak soovitab inimestel olla ohtlikeks ilmaoludeks valmis ning hoida ilmateatel silma peal.

Sünoptik Kairo Kiitsak ütles ERR-ile, et möödunu öösel oli eelmäng, kuid suurem ja karmim äike koondub pigem reede õhtusse ja eelolevasse öösse.

"Praegu Kagu-Eestist alates pilvisus hõreneb, temperatuurid tõusevad ja õhtu jooksul jõuab Läti poolt külmem õhumass, mille ees hakkavad arenema nii Valgevenes kui ka Lätis, Leedus uued äikesepilved, mis jõuavad õhtul Eesti lõunapiirile ja Liivi lahe äärde ning liiguvad edasi loode-põhjasuunas. Nende äikesepilvedega võivad kaasneda väga tugevad vihmavalingud, tugevad tuulepuhangud ja ka rahe, mis on väga suureks ohuks seekord väga ebapüsivas õhumassis," märkis Kiitsak.

Sünoptik nentis, et alles vastu laupäeva hommikut sajuhood hõrenevad ning tuul jääb rahulikumaks, kuid reede õhtul ja ööl tuleb valmis olla kõigiks võimalikeks äiksega kaasnevateks ohtudeks kõigis maakondades.

"Minu hinnangul on kõige riskantsem piirkond Lõuna- ja Lääne-Eesti täna õhtul ja eeloleval ööl," tõdes Kiitsak.

Tema hinnangul tuleks valmistuda ka Edela-Eestis ning Pärnumaa ümbruses kuni Lääne-Eestini välja. Natuke leebemalt möödub eelolev öö põhjarannikul ja Kirde-Eestis.

Ööks valmistumisel soovitab Kiitsak kodudes eemaldada elektriseadmed vooluvõrgust, sulgeda aknad-uksed, mitte kütta ahju ning hoovi pealt kokku korjata kõik kergesti lendu tõusvad asjad, näiteks batuudid.

Samuti soovitab sünoptik parkida autod puudest eemale ja võimalusel garaažidesse, sest lisaks äiksele võib esineda ka rahet. Rahe eest kaitsmiseks võib autode klaasidele panna madratsid või tekid.

"Eks seda me näeme öösel jooksvalt, kas ja kui palju seda rahet tuleb. See on minutite-tundide küsimus, siis me saame alles vaadata ja inimesi täpsemalt informeerida, kus seda tuleb ja kui suur see rahe enam-vähem on. Pigem karta kui kahetseda," ütles Kiitsak.

Kiitsak soovitab inimestel jälgida ilmateenistuse ilmaradarit, kus on näha sajupilvede liikumist ja hoiatuste kaarti. Mõlemat korrigeeritakse ööpäev läbi.

Sünoptik märkis, et lennu- ja laevaliiklust eesootav äikse- ja raheoht ei tohiks häirida, kuid siiski tuleb merel mõelda oma turvalisusele.

"Kes seal Liivi lahe ja Väinamere ümbruses toimetab täna õhtul või öö hakul, see peaks väga ettevaatlik olema, kui need äikesepilved sealt üle liiguvad," täpsustas Kiitsak.

Keskkonnaagentuuri andmetel tuvastati neljapäevast kuni reede hommikuni Balti riikide, Valgevene ja Venemaa lääneserva piirkonnas ligi 62 000 välgulööki.

Kiitsaku sõnul tuleb äiksest tulenevateks kahjudeks valmis olla ka järgneva ööpäeva jooksul.

Elektrilevi teatas, et äikesetormid võivad kaasa tuua ulatuslikke elektrikatkestusi.

Elektrilevi on tormiks valmis suurendatud jõududega ja rakendatud on ka vabatahtlik kriisireserv.

Äikesenoole tabamus majja või maasse, kus paiknevad maakaablid võib tekitada tulekahju ja pistikupesadesse jäetud seadmetes lühised.

Enim ohustatud seadmed kodudes on toiteplokkide ja laadijatega elektriseadmed: ruuterid, digiboksid, arvutid, telerid, mobiililaadijad. Äikese korral on oluline kõik elektriseadmed seinakontaktidest välja võtta. Samuti tuleb ruuteritest lahti ühendada interneti kaablid ja vanemate telerite puhul antennikaablid, sest ülepinge liigub ka mööda nõrkvoolukaableid.