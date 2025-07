Sõja 1237. päev: Zelenski tegi Svõrõdenkole ettepaneku asuda Ukraina peaministriks

Oluline esmaspäeval, 14. juulil kell 23.59:

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et arutas telefonikõnes Donald Trumpiga lahendusi Ukraina kaitsmiseks pärast seda, kui USA president otsustas saata Kiievile rohkem relvi.

"Arutasime presidendiga vajalikke vahendeid ja lahendusi, et pakkuda inimestele paremat kaitset Vene rünnakute eest ja tugevdada meie positsioone," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Umerov ja Kellogg arutasid relvatootmist ja teid rahuni

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov kohtus esmaspäeval Kiievis USA presidendi erisaadikuga Keith Kelloggiga, teatas uudistekanal Ukrinform.

"Kohtusin kindral Kelloggiga ehk USA presidendi eriesindajaga Ukrainas. Pidasime sisuka arutelu, mis keskendus meie ühisele eesmärgile – saavutada jätkusuutlik ja õiglane rahu. Tänasin Ühendriike toetuse eest Ukrainale. See abi päästab elusid ja toob sõja lõpu lähemale," ütles Umerov.

Ministri sõnul rõhutas esimene asekaitseminister Serhi Bojev, et Ukraina on valmis pikaajaliseks relvarahuks. Samal ajal toetuvad Ukraina julgeolek ja kaitse võimekale armeele ja tugevale kaitsetööstusele ning seega keskendub riik oma võimekuse suurendamisele.

Mõlemad pooled pöörasid erilist tähelepanu ühisprojektide arendamisele, mille eesmärk on relvatootmise lokaliseerimine Ukrainas ja Euroopas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi esmaspäeval ettepaneku nimetada peaminister Denõss Šmõhal kaitseministriks.

"Denõss Šmõhali laialdased kogemused on kindlasti kasulikud Ukraina kaitseministri ametikohal," ütles Zelenskõi oma igaõhtuses pöördumises rahva poole.

Ukraina asepeaminister ja majandusminister Julija Svõrõdenko, kelle president Volodõmõr Zelenski valis juhtima riigi järgmist valitsust, ütles esmaspäeval, et riigi jaoks on käes otsustav aeg.

Ta tänas presidenti usalduse eest ja ütles, et esitab peagi ettepanekud teiste muudatuste kohta valitsuses.

"Ma olen tänulik president Volodõmõr Zelenskile tema usalduse ja võimaluse eest teenida Ukrainat sellel otsustaval ajal," ütles Svõrõdenko sotsiaalmeediapostituses.

President Volodõmõr Zelenski soovitas 14. juulil Ukraina järgmiseks peaministriks Julija Svõrõdenkot. Sellega alustas Zelenski riigi ja valitsuse ümberkujundamist.

"Kutsusin Julija Svõrõdenko Ukraina valitsust juhtima ja selle tööd oluliselt ajakohastama," ütles Zelenski X-is avaldatud postituses.

"Ootan huviga uue valitsuse tegevuskava esitamist lähitulevikus," lisas president.

Zelenski ütles, et kohtus Svõrõdenkoga, et arutada koostööd USA ja Euroopaga, majanduse tugevdamist, relvatootmise edendamist ja täidesaatva võimu reformimist.

Ukraina põhiseaduse kohaselt nimetab valitsuse ametisse parlament. Selleks, et Svõrõdenkost saaks järgmine valitsusjuht, peab peaminister Denõss Šmõhal esitama ametliku tagasiastumisavalduse parlamendile, mis on seejärel kohustatud hääletama. Kui parlament toetab Šmõhali tagasiastumist, astub valitsus tagasi ja seadusandjatel on järgmise peaministri valimiseks aega 30 päeva.

Parlamendi järgmine istungjärk algab sel nädalal. Zelenski Rahva Teenri partei käes on enamik kohtadest, vähemalt 231 kohta 450-st. Eeldatavasti toetab enamus presidendi otsust.

Kuulujutud Šmõhali – riigi pikima ametiajaga peaministri – asendamise kohta on levinud alates eelmisest suvest. Kuigi Zelenski vahetas 2024. aasta septembris välja mitu ametnikku, jäi Šmõhal toona ametisse.

I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. We must swiftly implement…

39-aastane Svõrõdenko tõusis esile seoses Ukraina ja USA pingeliste läbirääkimistega haruldaste muldmetallide leppe üle, mis oleksid peaaegu rikkunud Kiievi suhted oma tähtsaima sõjalise liitlasega.

Mõni kuu enne Venemaa täiemahulist sissetungi 2022. aasta veebruaris nimetati Svõrõdenko juhtima Ukraina majandust.

Svõrõdenko kuulub Ukraina juhtide nooremasse põlvkonda, kes erineb järsult Venemaal domineerivast nõukogudeaegsest eliidist.

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ühendriigid saadavad Ukrainale õhutõrjesüsteeme Patriot.

"Me saadame neile Patrioti süsteeme, mida nad hädasti vajavad," kinnitas Trump.

Trump ei täpsustanud saadetavate õhutõrjesüsteemide arvu.

"Ma ei ole veel arvus kokku leppinud, kuid nad saavad mõned, sest nad vajavad tõesti kaitset," sõnas president ajakirjanikele.

Relvatarne on osa uuest kokkuleppest, mis Trumpi sõnul hõlmab ka seda, et NATO maksab Ühendriikidele mõnede relvade eest, mida USA Ukrainale saadab.

"Põhimõtteliselt me saadame neile mitmesuguseid väga keerukaid sõjalisi vahendeid ja nemad maksavad meile nende eest 100 protsenti," märkis Trump.

USA president kordas ühtlasi, et on Putinis pettunud.

"Putin üllatas tõesti paljusid inimesi. Ta räägib kenasti ja siis pommitab õhtul kõiki," rääkis pahane Trump.

Trump lisas, et kohtub esmaspäeval NATO peasekretäri Mark Ruttega ja teeb olulise avalduse Venemaa kohta. USA erisaadik Keith Kellogg aga alustab esmaspäeval oma järjekordset visiiti Ukrainasse.

Pokrovski rindelõigul võitlev Ukraina suurtükiväelane Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/David Allignon

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham ennustas rekordilist sõjalist toetust Ukrainale.

"Mäng seoses Vene presidendi Vladimir Putini sissetungiga Ukrainasse on peagi muutumas. Ootan, et lähipäevil näete relvade saatmist rekordilisel tasemel, aitamaks Ukrainal end kaitsta," rääkis senaator.

Grahami sõnul rahastatakse seda abi USA presidendi vahendite eraldamise volituse kaudu, mida Trump kasutab esimest korda oma praegusel ametiajal.

"Putin tegi siin valearvestuse. Kuus kuud üritas president Trump Putinit laua taha meelitada. Rünnakud on sagenenud ja mitte vähenenud," ütles Graham.

"Üks suurimaid valearvestusi, mille Putin on teinud, on Trumpiga mängimine. Ja te alles näete. Lähipäevil ja -nädalatel tehakse tohutu pingutus, et saada Putin laua taha," lisas senaator.

Graham tõi välja, et idee müüa Ameerika relvi NATO liitlastele, toetamaks Ukrainat, on samuti väga asjakohane.

"Oleme Ukrainale palju andnud. Oleme andnud neile raha. Oleme andnud neile sõjalist abi. Meil on nüüd Ukrainaga maavarade leping, mis on väärt triljoneid dollareid. Nii et ma ei taha presidendist ette rutata, kuid püsige lainel ka külmutatud varade osas," rääkis senaator.

Graham rõhutas, et ainus viis sõja lõpetamiseks Ukrainas on survestada Venemaad abistavaid riike ja panna nad valima Ameerika majanduse ja Putini aitamise vahel. Grahami esitatud seaduseelnõu eesmärk on suurendada tariife riikidele, mis ostavad Vene energiat.

"Suured rikkujad on siin Hiina, India ja Brasiilia. Hiina, India ja Brasiilia, te saate rängalt kannatada, kui jätkate Putini aitamist," hoiatas senaator.

USA president Donald Trump teatas eelmisel nädalal, et teeb 14. juulil olulise avalduse Venemaa kohta. Väljaanne Axios kirjutab, et Trump võib muu hulgas saata Ukrainale ka ründerelvastust.

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid Axiosele, et saadetised võivad hõlmata pikamaarakette, mis suudaksid tabada sügaval Vene territooriumil asuvaid sihtmärke. Allikate teatel pole lõplikku otsust veel tehtud.

Ukraina Sumõ oblastis sai Venemaa õhurünnakus surma kolm ja haavata veel mitu inimest, teatas esmaspäeval Sumõ oblasti sõjaväevalitsus.

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 035 060 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 11 019 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 22 987 (+4);

- suurtükisüsteemid 30 294 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1438 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1194 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 45 635 (+124);

- tiibraketid 3491 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 55 025 (+102);

- eritehnika 3932 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.