Üleminekuklasse kimbutab eelkõige klassiõpetajate nappus

Eestikeelsele õppele üle minevates klassides on enim puudu klassiõpetajatest. Algavast sügisest õpivad eesti keeles kõik esimesed, teised, neljandad ja viiendad klassid.

Tallinna Tõnismäe reaalkooli direktor Andrei Kante pidas kõige kriitilisemaks klassiõpetajate puudust. Sellega nõustus ka haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.

"Loomulikult aineõpetajaid ka, sest viiendas klassis lisanduvad kirjandus ja ajalugu ja nii edasi, aga ma arvan, et esimene vajadus on klassiõpetajad ja siis tulevad kõik teised. Eelkõige on vajadus eesti keele õpetajate järele," sõnas Dubolazov.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) tõi märkimisväärse puudusena välja reaalainete ja emakeeleõpetajate, aga ka tugispetsialistide puuduse.

Tõnismäe reaalkooli direktor Andrei Kante ütles, et tema kool otsib veel nelja õpetajat ja värbamine praegu käib.

"Mis puudutab minu konkreetset kooli, siis loomulikult me endiselt vajame klassiõpetajaid ja juba järgmisest aastast on vaja suurt hulka aineõpetajaid, kes tulevikus hakkavad loodus- ja reaalaineid õpetama," lausus Kante.

Jašini sõnul on kõige suurem värbamisvajadus koolides, kus alustati üleminekuprogrammiga aasta tagasi. Siiski rõhutas ta, et üleminek ei ole varasemat olukorda tugevalt mõjutanud ja õpetajatepuudus on ka eesti koolides aktuaalne teema.

"Kõige suurem vajadus on meil Lasnamäe, aga ka Kesklinna piirkonnas nendes üleminekukoolides, kus õpetajaid otsitakse ja märksõnaks on need koolid, kus ei ole pikemalt olnud keelekümblusprogrammi."

Lisaks tõi Jašin välja Tallinna vaatest palgatõusu olukorra.

"Septembrist on Tallinnas tulemas õpetajate palgatõus. Oleme varasemalt ka õpetajate palgafondi diferentseerimisfondi näol tõstnud ja oleme igakülgselt värbamisel toetanud meie koolijuhte," kinnitas abilinnapea.

Jašin lubas pakkuda Tallinna toetust uutele kolleegidele.

"Kindlasti anname täiendkoolituse võimalust, et omandada metoodilisi teadmisi ja hiljem soovil ka magistrikraadi baasil kutse omandamist. Sellist tuge me kindlasti pakume oma uutele kolleegidele."

Ühtlasi kutsus Jašin kõiki kõrgharidusega eestikeelseid inimesi kaaluma, kas nende järgmine amet ei võiks olla õpetaja.