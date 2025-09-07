X!

Eestikeelsele õppele ülemineku osakonda hakkab juhtima Helna Karu

Eesti
Helna Karu
Helna Karu Autor/allikas: ERR
Eesti

Haridusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku osakonna juhiks valiti Helna Karu. Uue juhi sõnul on osakonna eesmärgiks alanud õppeaastal keskenduda senisest rohkem õpetajatele metoodilise toe pakkumisele.

Eestikeelsele haridusele üleminek algas koolides eelmisel sügisel. Protsessi tõhustamiseks otsustati ministeeriumisse sellest aastast luua eestikeelsele õppele ülemineku osakond. Selle juhiks valiti ministeeriumi senine keelepoliitika osakonna nõunik Helna Karu.

"Ta on töötanud õpetajana ning teab, mis on selle ameti võlud ja valud. Sellel aastal me keskendume väga palju just õpetajate toetamisele ja õpetamismetoodikale. Samas on ta oma mõtlemiselt ja ka töörutiinilt äärmiselt süsteemne. Mis on praegu selles reformis mõnevõrra puudu olnud, ongi süsteemsus ja väga konkreetne tulemuste seiramine. Kui me ei tea, mis toimub, siis tegelikult on meil keeruline ka sihte seada ja midagi parandada," ütles haridusministeeriumi keelepoliitika asekantsler Kairi Kaldoja.

Osakonnas on koos juhiga kokku seitse liiget. Helna Karu sõnul on komplekteerimine veel pooleli.

"Kahtlemata on värbamine väga keeruline protsess ja tuleb tunnistada, et Eesti-suguses väikeses riigis on keelevaldkonna ekspertide pink väga lühike. Nii et ootame kandideerima kõiki keelevaldkonna eksperte, kes tahavad üleminekusse panustada," lausus Karu.

Eestikeelsele õppele ülemineku teisel aastal keskendutakse õpetajate aitamisele metoodilise poole pealt. Selleks on kavas korraldada hulgaliselt asjakohaseid koolitusi.

"Me saavutasime esimese aastaga selle, et lapsi õpetasid päriselt õpetajad eesti keeles, aga nüüd tuleb rohkem vaadata seda, mismoodi see õpetamine toimub, mismoodi õpetada klassi ees, sest kõikidel lastel ei ole sama kodukeel, sama kultuuriline taust või sama väärtusruum - see on teise aasta fookus," ütles Kaldoja.

"Õpetajad vajavad metoodilist tuge, sest kui on hea tugev metoodika, siis see toetab ka õpilase õpimotivatsiooni. Selleks metoodikaks on siis LAK-õpe ehk lõimitud aine- ja keeleõppe, mida meil on varem kasutanud hästi aktiivselt keelekümblus," lisas Karu.

Eestikeelsele õppele üleminek lõpeb põhikoolides 2029. aasta kevadel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

