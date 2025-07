Aastaid vaidluste taga seisnud Tallinna Kaubamaja ümberehitus saab jätkuda

Tallinna linn ja Tallinna Kaubamaja arendamise taga seisev TKM Kinnisvara ning kaubamaja tagumisel küljel asuva hoone omanik MSI Grupp sõlmisid eelmisel nädalal heade kavatsuste kokkuleppe, mis peaks tähistama ühe pika vaidluse lõppu ning avama tee kaubamaja ümberehitamisele.

Suurim vaidlus puudutas sobivat juurdepääsu uuele hoonele, mille kahel maa-alusel korrusel hakkab asuma parkla.

Kaubamaja poolt öeldi ERR-ile, et kokkuleppe kinnitab, et osapooled on jõudnud üksmeelele sobiva juurdepääsu lahenduse osas Kaubamaja kvartali uushoonestusele ning et lepe võtab tänaseks kõik keerulisemad kohad kokku.

Kaubamaja Grupp valis juba kaheksa aastat tagasi välja arhitektuurivõistluse võidutöö, kuid sellest ajast saati pole ehitusplaanid edasi liikunud: linn ja arendaja ei jõudnud aastatega ühisele arusaamale, kuidas võidutööd oleks võimalik ellu viia. Lisaks juurdepääsule ei leitud lahendust ühistranspordi kulgemisele.

Samuti ei nõustunud linn sellega, et kaubamaja ümberehitamise saab ära teha projekteerimistingimuste väljastamisega, vaid sooviti ikkagi detailplaneeringumenetlust. Nüüd ongi kokku lepitud, et arendajad esitavad detailplaneeringu algatamise taotluse.

TKM tahtis linnalt kinnitust, et seadusega seatud tähtaegadest detailplaneeringu menetlemisel ka kinni peetakse ning ka see sai kokkuleppesse kirja.

TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt ütles ERR-ile, et linnaga on jõutud ühisele arusaamale ennekõike juurdepääsulahenduse osas ning on lepitud kokku menetlusviisis, kuidas sellega edasi liikuda.

"Järgmise sammuna asume esimesel võimalusel koostama detailplaneeringut arvestades võidutööd ning selle jõustumisel liigume edasi projekteerimise faasi. Oluline on, et nii linnavalitsus kui arendajad on tänaseks ühel meelel olulistes lahendustes," lausus Kütt.

Tallinna Kaubamaja arhitektuurivõistluse võidutöö "City Break". Autor/allikas: Arhitektuuribürood DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P

Planeeringu aluseks saab võidutöö "City Break", mis Küti sõnul seob kõige paremini Kaubamaja ning Rävala puiestee büroohoone, maa-aluse parkla.

Ruumiline lahendus, mis lähtub võidutööst, jääb samaks, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Küll aga tulebki nüüd detailplaneeringuga ära lahendada ligipääs maa-alustele parkimiskorrustele ning see pandus ehk kaldtee jääks juba linna maale.

"Kuna kaubamaja soov on võidutöö ellu viia, siis praegu on leitud, et kui see on jätkuvalt kaubamaja soov, et see pandus kavandada, siis tuleb selline lahendus leida. Aga seda on mõistlik lahendada detailplaneeringu menetluse käigus. Nende kruntide osas mahulise terviklahenduse leidmine pluss ligipääsu kavandamine pandusena," lausus Lippus.

Sissesõit hakkab toimuma Rävala puiestee poolt ning kuivõrd Tallinnal on lähiaastatel plaanis Rävala puiestee ümber ehitada, tuli see kooskõlastada linna plaanidega.

"Seal ongi olnud küsimus see, et Rävala puiestee läheb rekonstrueerimisse lähiaastatel ning seal on küsimus ühe kollektori rajamisest ning samuti ühistranspordi kavandamisest – milline roll hakkab olema Laikmaa tänaval, kui palju sealt hakkab ühistransporti käima, kui palju Pärnu maanteelt. Seal on vaja arvestada uueneva liinivõrgu ruumivajadustega ja Rävala puiesteega, mis on kavas lahendada selliselt, et see oleks jalakäijatele mugavam, et kesksed puiestee osad oleksid ülekäiguradadega või üldse jalgsi liikujatele lihtsamini ligipääsetavad," rääkis Lippus.

Linn paneb omalt poolt kokku meeskonna, kes võimalikult kiiresti ühistranspordi, sademeveekollektori ja jahutustorustike küsimused ära lahendab ning detailplaneeringu koostamisel saaks selle infoga juba arvestada.

Tallinna Kaubamaja arhitektuurivõistluse võidutöö "City Break". Autor/allikas: Arhitektuuribürood DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P

Kaubamaja juht: võidutöö vastab hästi meie vajadustele

Kaubamaja juhatuse liige Erkki Laugus ütles ERR-ile, et võidutöö vastab hästi Kaubamaja vajadustele ning võimaldab avatud müügipindade väga paindlikku planeerimist, mis ärilises vaates on Kaubamaja jaoks väga oluline.

"Kindlasti pole Kaubamaja jaoks vähetähtis ka hoone avatud kontseptsioon. Võidutöö võimaldab uuendada Kaubamaja nii, et Kaubamaja kvartal muutub ka kultuuriüritusteks ja vaba aja veetmiseks sobilikuks kohaks," lausus Laugus.

Kui müügimaja uueks ehitatakse, peaks Kaubamajast saama väärikas südalinna esinduskaubamaja, nagu Londoni Harrods, Pariisi Lafayette või Berliini KaDeWe, ütles Laugus.

Selgusetuks on jäänud, kas ümberehitamisega jääb alles praegune galerii Kaubamaja ja Viru keskuse vahel. Ka Kütt ei anna selget vastust. "Tänane lahendus on võimaldanud külastajate vaba liikumist kahe ostukoha vahel. Oluline on, et tulevane lahendus arvestaks eelkõige inimeste vajadusi," ütles ta.

Linna jaoks on oluline ka Kaubamaja tänava saatus, sest see peaks tulevikus saama osaks jalakäijate ja jalgratturite liikumissihist, mis kulgeb Rotermanni kvartalist läbi Viru Keskuse (sinna on tulevikus ette nähtud sisetänav), Kaubamaja tänava, uueneva Maakri kvartali ja Stockmanni ala Lastekodu tänavale.

Praegu on Kaubamaja tänaval Kaubamaja vastas ühistranspordipeatused, seal peatusid ka trollid. Kui trollid järgmisel aastal taas Tallinna tänavapilti tulevad, on kaalumisel ka mõte, et tulevikus need suunata Kaubamaja tänava asemel Laikmaa tänavale, ütles Lippus.

2017. aastal arhitektuurivõistluse tulemusi välja kuulutades ütles Kaubamaja Grupp, et kerkima peaks uus kaubamaja Tallinna müügimaja, Rävala puiestee büroohoone ning maa-alune parkla ning et kaubamaja pind suureneb praegusega võrreldes kuni kaks ja pool korda.