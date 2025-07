Kreml: Venemaa vajab Trumpi ultimaatumile vastamiseks aega

Venemaa teatas teisipäeval, et vajab mõtlemisaega vastamiseks USA presidendi Donald Trumpi ultimaatumile lõpetada Ukraina sõda või olla valmis uuteks sanktsioonideks.

Trump andis esmaspäeval Venemaale aega 50 päeva Ukrainaga rahuleppe sõlmimiseks, väljendades Moskva suhtes rahulolematust ning esitades plaani, mille kohaselt NATO liikmesriigid hakkavad Kiievile uut sõjalist abi andma.

"President Trumpi avaldus on väga tõsine. Me vajame kindlasti aega, et Washingtonis öeldut analüüsida," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov esimest korda Trumpi sõnu kommenteerides.

Trump hoiatas, et kui rahulepet ei saavutata, kehtestab ta Venemaa kaubanduspartneritele "väga karmid tollid", et takistada Moskval sõjamasina rahastamist.

Rahuläbirääkimised, mille eesmärk on lõpetada nüüdseks juba neljandat aastat kestev konflikt, on ummikusse jooksnud.

Peskovi sõnul on Venemaa siiski valmis läbirääkimisteks ning "ootab Ukraina poolelt ettepanekuid kolmanda otsese Vene-Ukraina kohtumise aja kohta". Kahel viimasel kuul Türgis toimunud kõnelusvooru jooksul ei saavutatud läbimurret konflikti lõpetamiseks.

Vene president Vladimir Putin on korduvalt keeldunud relvarahulepetest.

Vene väed on viimastel nädalatel korraldanud Ukrainale rekordarv rünnakuid droonide ja rakettidega, tappes kümneid tsiviilisikuid.

"Meie oleme endiselt valmis," ütles Peskov, kuid hoiatas, et Trumpi teade võib Kiievit hoopis julgustada ja rahupüüdlusi kahjustada.

"Tundub, et Kiiev tõlgendab seda otsust, mis on tehtud Washingtonis ja NATO riikides ning otse Brüsselis mitte rahusignaalina, vaid julgustusena sõda jätkata," ütles ta.

Ukraina pool on nimetanud edasisi kõnelusi praeguse Vene delegatsiooniga mõttetuks, kuna sel ei ole volitusi järeleandmiste tegemiseks ja kahel varasemal korral on tuldud läbirääkimistele nõudmistega, mida Kiiev peab vastuvõetamatuks.