MAGA kahtlustab USA võime Epsteini kuritegude kinnimätsimises

USA võimud teatasid, et Epsteini nimekirja polegi olemas ning pole ka tõendeid, et seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein üritas kedagi šantažeerida. MAGA-liikumise staarid, vandenõuteoreetikud ning multimiljardär Elon Musk pole võimude selgitusega rahul ja kahtlustavad Epsteiniga seotud kuritegude kinnimätsimist.

President Donald Trump lubas valimiskampaania ajal, et avaldab valimisvõidu korral Epsteini kliendinimekirja. Väidetavas nimekirjas pidid olema inimesed, kes külastasid Epsteini erasaart.

Trump võitiski valimised, kuid FBI ja justiitsministeeriumi uurimine tuvastas, et mingit nimekirja polegi olemas.

Epstein oli samas laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Aastaid levisid väited, et ta kasutas nimekirja, et šantažeerida nii kuulsaid ja rikkaid inimesi.

Epstein ise sooritas 2019. aasta augustis 66-aastasena enesetapu Manhattani Metropolitani kinnipidamisasutuses, oodates kohtu alla andmist uute süüdistustega alaealiste tüdrukute seksikaubanduses. Võimud kinnitasid hiljuti taas, et Epstein sooritas enesetapu.

Paljud ameeriklased pole aga nüüd sellise selgitusega rahul. Isegi Trumpi tulihingelised toetajad usuvad, et võimud valetavad avalikkusele. Levivad väited, et Epsteini kuritegudega olid seotud ka tähtsad valitsusametnikud, kuulsused ja ärihaid. Internetis levivad väited, et Epstein kõrvaldati, vahendas The Times.

Võimude viimased avaldused on andnud vandenõuteooriatele hoopis hoogu juurde. Olukorra muudab veelgi segasemaks asjaolu, et ka FBI praegused juhid on varem seadnud Epsteini surma kahtluse alla.

FBI direktor Kash Patel ja asedirektor Dan Bongino aga kinnitasid hiljuti, et Epstein sooritas enesetapu. Varem lubas ka USA justiitsminister Pam Bondi avaldada uusi tõendeid, mis on seotud Epsteini kuritegudega. Veel veebruaris andis Bondi märku, et niinimetatud kliendinimekiri on siiski olemas.

Nüüd aga selgus, et ametliku versiooni kohaselt nimekirja siiski ei ole. See tekitas aga paljude inimeste seas nördimust. Sõna on võtnud nii Elon Musk kui ka Trumpiga seotud vandenõuteoreetik Laura Loomer.

Loomer leiab nüüd, et Bondi peab ametist tagasi astuma. Ka MAGA-staar Chad Prather kritiseeris viimaseid arenguid.

"Kus on see Epsteini informatsioon, mida Ameerika rahvale lubati? Te ütlesite meile, et see on olemas, nüüd ütlete, et seda pole? Ameerika väärib vastuseid," teatas Prather.

Veel mitmed MAGA-liikumise tuntud tegelased leiavad, et võimud valetavad rahvale. Levivad vandenõuteooriad, et ka Trump ise on seotud Epsteini kuritegudega.