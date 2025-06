Trumpi ja Muski tüli võttis plahvatuse mõõtmed

Vaen sai alguse, kui Trump kritiseeris elektriautode firma Tesla tegevjuhti Muski, kes alles hiljuti oli töötanud valitsuse heaks, juhatades kulude kärpimisega tegelevat ametit. Mõne tunniga oli kunagine lähedane suhe avalikkuse ees laiali lagunenud, kui maailma võimsaim poliitiline liider ja maailma rikkaim inimene tegid endale kuuluvates sotsiaalmeediakeskkondades Truth Social ja X teineteise pihta isiklikke rünnakuid.

Tegemist oli sellise tüliga, mida Trump ja tema nõunikud olid igati püüdnud vältida, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Kõigest kuus päeva tagasi pidid Trumpi kõrgemad abid oma ärrituse Muski vastu alla neelama ja korraldasid tema jaoks Valges Majas ärasaatmispeo. Nad andsid presidendile ülevaate väidetest Muski uimastitarbimise kohta, et Trump oleks valmis miljardäri kaitsma, kui ajakirjanikud tõstataksid selle tema hüvastijätuüritusel, ütlesid abid.

Trumpi sõnavõttudega kursis olevate inimeste sõnul eitas president kohtumisel vabariiklastest senaatoritega veel kolmapäeva õhtul konflikti Muskiga, kuigi miljardär oli viimased päevad kritiseerinud presidendi eelarvekava halvustades. Nädalavahetusel, kui Trump jättis Muski liitlase USA kosmoseagentuuri NASA juhi kohale, näitas see otsus, et president ei plaani oma endise nõunikuga vastasseisu asuda, kirjeldas WSJ.

Kõik see hea tahe kadus aga neljapäeval. Kolmteist minutit pärast ovaalkabinetis alanud pressikonverentsi koos Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga kirjeldas Trump oma pettumust Muski suhtes. Sellega algas tormiline päev, mille jooksul kaks maailma võimsaimat meest muutusid sõpradest vaenlasteks.

Trump oli neljapäeva õhtuks avalikult mänginud mõttega katkestada Muski ettevõtetega sõlmitud valitsuslepingud, öelnud, et miljardär läks hulluks ja andnud mõista, et tal on "Trumpi häire sündroom", mis taba neid, kes peavad Trumpist eemalduma.

Vastuseks avaldas maailma rikkaim mees plaani uue erakonna loomiseks, soovitas Trumpi tagandamist, väitis, et Trumpi tollimaksud kutsuvad esile majanduslanguse ja lubas demonteerida kosmoselaeva, millele valitsus tugineb oma kosmoseprogrammis. Ta väitis ka, et Trumpi nimi esineb dokumentides, mis pärinevad seksuaalkuritegudes süüdistatud Jeffrey Epsteini föderaalsest juurdlusest, vihjates, et Trump oli mingil moel seotud Epsteini kuritegeliku käitumisega.

Sõnasõda käis sotsiaalmeedias

"Lihtsaim viis meie eelarves raha, miljardeid ja miljardeid dollareid säästa, on lõpetada valitsuse subsiidiumid ja lepingud Elonile," postitas Trump temaga seotud sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social.

Tüli taustal asusid Wall Streeti kauplejad müüma Muski elektrisõidukite tootja aktsiaid ja Tesla osakute hind langes päevaga 14,3 protsenti, kaotades firma turuväärtusest umbes 150 miljardit dollarit. See oli Tesla suurim ühepäevane väärtuse langus tema ajaloos.

Mõni minut pärast börsi sulgemist vastas Musk "Jah" X-is avaldatud postitusele, milles leiti, et Trump tuleks tagandada. Trumpi vabariiklastel on enamus kongressi mõlemas kojas ja on ebatõenäoline, et nad ta tagandaksid.

Probleemid nende kahe vahel algasid juba päevi tagasi, kui Musk mõistis hukka Trumpi ulatuslike maksukärbete ja kulutustega eelarvekava. President hoidis alguses keelt hammaste taga, samal ajal kui Musk jätkas eelarve kritiseerimist, öeldes, et see suurendab veelgi 36,2 triljoni dollari suurust riigivõlga.

Neljapäeval lõpetas aga Trump oma vaikimise, öeldes Valge Maja ovaalkabinetis ajakirjanikele, et on Muskis väga pettunud.

"Vaadake, mul ja Elonil oli suurepärane suhe. Ma ei tea, kas meil seda enam on," ütles Trump.

Samal ajal kui Trump rääkis, vastas Musk talle sotsiaalmeediakeskkonnas X järjest ägedamate postitustega.

"Ilma minuta oleks Trump valimised kaotanud," kirjutas Musk, kes kulutas mullustel valimistel Trumpi ja teiste vabariiklaste toetuseks ligi 300 miljonit dollarit. "Selline tänamatus," lisas ta.

Teises postituses väitis Musk, et Trumpi jõustatud tollid suruvad USA veel sel aastal majanduslangusse.

The Trump tariffs will cause a recession in the second half of this year https://t.co/rbBC11iynE — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Lisaks Teslale kuuluvad Muski ettevõtete hulka raketifirma ja riigile teenust pakkuv SpaceX ning selle satelliidiüksus Starlink.

Musk, kelle kosmoseettevõte mängib USA valitsuse kosmoseprogrammis kriitilist rolli, ütles, et Trumpi ähvarduste tulemusena alustab ta SpaceX-i kosmoselaeva kasutusest maha võtmist. Dragon on ainus USA kosmoserakett, mis on praegu võimeline saatma astronaute rahvusvahelisse kosmosejaama.

Tunnike hiljem näis Musk selle käigu siiski tagasi pööravat. Vastates X-i jälgijale, kes kutsus Muski ja Trumpi üles maha jahtuma ja paariks päevaks sammu tagasi astuma, kirjutas Musk: "Hea nõuanne. Ok, me ei eemalda Dragonit."

Teise võimaliku deeskaleerumise märgina neljapäeva õhtul postitas Musk eraldi: "Sa ei eksi" vastuseks riskifondide juhile Bill Ackmanile, kes ütles, et Trump ja Musk peaksid rahu sõlmima.

Tüli oli ennustatav

Trumpi ja Muski tüli ei olnud täiesti ootamatu. Mõlemad on poliitilised riiukuked, kellel on märkimisväärne ego ja kalduvus kasutada sotsiaalmeediat, et oma arvatavaid vaenlasi rünnata, mistõttu paljud vaatlejad olid juba ammu ennustanud nende tüli puhkemist.

Isegi enne Muski lahkumist administratsioonist eelmisel nädalal oli tema mõju vähenenud pärast mitmeid kokkupõrkeid kabinetiliikmetega seoses tema kärbetega nendele alluvates valitsusagentuurides.

Trumpi jaoks oli see võitlus esimene suurem lõhe ühe oma tippnõunikuga pärast teistkordset ametisseastumist, pärast seda, kui tema esimest ametiaega iseloomustasid arvukad isiklikud konfliktid.

Trump vallandas oma esimesel ametiajal (2017–2021 ) Valges Majas mitu oma personaliülemat, riikliku julgeoleku nõunikku ja poliitilist strateegi. Mõned, nagu Steve Bannon, jäid tema toetajaks, samas kui paljud teised, nagu USA suursaadik ÜRO-s John Bolton, said tema karmideks ja valjuhäälseteks kriitikuteks.

Pärast seda, kui Musk oli 2024. aasta valimiskampaanias vabariiklaste suurim rahastaja, sai temast üks Trumpi nähtavamaid nõuandjaid valitsuse tõhususe osakonna (DOGE) juhina, mis tegi ulatuslikke ja vastuolulisi jõupingutusi föderaalse tööjõu vähendamiseks ja kulutuste kärpimiseks.

Musk viibis sageli Valges Majas ja esines korduvalt Kapitooliumi mäel, olles mõnikord ametlikele üritustele kaasa võtnud ka oma väikese poja.

Vaid kuus päeva enne neljapäeval lahvatanud tüli esinesid Trump ja Musk koos ovaalkabinetis viimase lahkumistseremoonial, mille käigus Trump kiitis Muski valitsusteenistust ja mõlemad mehed lubasid koostööd jätkata.

Pikaajaline vaen Trumpi ja Muski vahel võib muuta vabariiklaste jaoks järgmise aasta vahevalimistel kongressi kontrolli all hoidmise keerulisemaks. Lisaks oma kampaaniakulutustele on Muskil veebis tohutu jälgijaskond ning ta aitas Trumpil saada kontakti osa Silicon Valley tehnoloogiamaailma jõukate annetajatega.

Musk oli juba öelnud, et kavatseb tulevikus oma poliitilisi kulutusi kärpida.

Varsti pärast Trumpi neljapäevaseid kommentaare küsis Musk oma 220 miljoni järgija ees X-is: "Kas on aeg luua Ameerikas uus poliitiline partei, mis tegelikult esindaks 80 protsenti, kes asuvad keskel?"