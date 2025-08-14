X!

Melania Trump ähvardab Hunter Bideni Epsteini süüdistuste tõttu kohtusse anda

USA presidendi abikaasa Melania Trump.
USA presidendi abikaasa Melania Trump. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Evan Vucci
USA presidendi abikaasa Melania Trump ähvardas endise Ameerika presidendi Joe Bideni poja Hunteri kohtusse kaevata. Väidetavalt tekitas Hunter Bideni kommentaar, et miljardärist seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein tutvustas Melaniat Donald Trumpile, presidendiprouale ränka varalist ja mainekahju.

USA presidendi abikaasa Melania Trumpi advokaatide meeskond ütles, et Hunter Bideni kommentaarid on valed, halvustavad, laimavad ja viha õhutavad, hoiatades, et kui Hunter väidet tagasi ei võta, antakse asi kohtusse. Sel juhul nõuaks Melania Hunterilt ühe miljardi suurust kahjuraha.

Hunter Biden esitas presidendiproua kohta säärased väited selle kuu alguses antud intervjuus ning kritiseeris ka president Donald Trumpi endiseid sidemeid süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga, kes võttis 2019. aastal kohtuprotsessi oodates endalt elu.

Kuigi Trump ja Epstein olid mingil hetkel sõbrad, on president väitnud, et läks Epsteiniga tülli, kuna investor proovis presidendi Florida golfiklubi töötajaid enda juurde tööle meelitada.

Hunter Bideni advokaatidele saadetud kirjas nõuab Melania advokaatide meeskond, et too võtaks väite tagasi ja vabandaks. Kirjas öeldakse, et presidendiproua on väite tõttu kannatanud tohutut rahalist ja mainekahju.

Kirjas öeldi ka, et endise presidendi Joe Bideni noorim poeg Hunter on juba pikalt kasutanud teiste inimeste vastu suunatud laimujutte, et endale tähelepanu tõmmata.

Varem sel kuul ütles Hunter Biden filmitegija Andrew Callaghanile, et avaldamata Epsteini dokumendid sisaldavad endas ka informatsiooni president Trumpi kohta.

"Epstein tutvustas Melaniat Trumpile – seosed on nii laiad ja sügavad," sõnas Hunter Biden.

Valget Maja on juba nädalaid survestatud, et kurjategija Jeffrey Epsteini toimikud avalikuks tehtaks.

President Donald Trump lubas oma valimiskampaania ajal, et avaldab kõnealused dokumendid, mis paljastavad Epsteini klientide nimekirja. Juulis teatasid FBI ja justiitsministeerium, et säärast nimekirja ei eksisteeri, mis on tekitanud ameeriklaste seas palju kahtlusi, et ehk proovib Valge Maja midagi rahva eest varjata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Mirror, BBC

