USA esindajatekoja komisjon esitas Clintonitele kohtukutsed seoses Epsteiniga

Esindajatekoja järelevalvekomisjon on väljastanud ligi tosin kohtukutset süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikute ja teabe saamiseks. See on oluline samm ajal, mil demokraadid, vabariiklased kui ka rahvas nõuab Epsteini juhtumi puhul suuremat läbipaistvust.

Kohtukutse said ka endine USA president Bill Clinton ning tema abikaasa ja endine välisminister Hillary Clinton. Lisaks neile kutsuti välja mitu teist endist valitsusametnikku. Tegemist on suure eskalatsiooniga Epsteini kuritegude uurimises, kes suri 2019. aasta augustis vanglas enne, kui jõuti alustada kohtuprotsessi tema vastu.

Lisaks spetsiifilistele isikutele, sai teate ka justiitsministeerium, kellelt nõutakse kõikide nende valduses olevate Epsteini toimikute Kongressile üleandmist. Samuti nõutakse Bideni administratsiooni endiste ametnike ja justiitsministeeriumi vahelist suhtlust juhtumiga seoses.

Augusti ja oktoobri vahel kuulatakse kinnise uste taga üle endised prokurörid Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder ja Alberto Gonzales, endine FBI direktor James Comey, endine eriuurija Robert Mueller III, endine riigisekretär ja Clintonid.

Viimastel nädalatel on Kapitooliumil korduvalt nõutud Epsteini kohta lisateabe avaldamist. Kohtukutse on mõnede vabariiklaste vastuhakk USA esindajatekoja spiikri Mike Johnsoni vastu, kes on püüdnud maha suruda Kongressi jõupingutusi Epsteini toimikute avaldamiseks, väites hoopis, et president Donald Trumpi administratsioon peaks antud küsimuses ise tegutsema.