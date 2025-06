Musk: ma kahetsen Trumpi kohta tehtud postitusi

Tehnoloogiamiljardär Elon Musk kirjutas sotsiaalmeedias, et kahetseb nädal varem tehtud postitusi, kus ta kritiseeris teravalt USA president Donald Trumpi.

"Ma kahetsen mõnda eelmisel nädalal presidendi kohta tehtud postitust. Need läksid liiale," kirjutas Musk kolmapäeval sotsiaalmeedias.

Musk oli valimiskampaania ajal Trumpi suurtoetaja – ta annetas vabariiklaste presidendikampaaniale ligi 300 miljonit dollarit.

Pärast ametisse astumist määras Trump Muski enda valitsuse tõhususe osakonda (DOGE) juhtima, kus Musk töötas kuni mai lõpuni, kuni sealt enda soovil lahkus, et keskenduda oma elektriautofirmale Tesla.

Möödunud nädalal puhkes Muski ja Trumpi vahel avalik tüli, kuna Musk hakkas avalikult kritiseerima Trumpi plaanitud eelarvekava, kuna see suurendab riigi kulutusi.

Kui alguses käis tüli ümber maksupaketi, siis lõpuks eskaleerus see ka isiklike solvanguteni.

Musk süüdistas Trumpi tänamatuses. "Ilma minuta oleks Trump valimised kaotanud," kirjutas Musk. "Selline tänamatus."

Samuti väitis ta, et Trumpi nimi esineb dokumentides, mis pärinevad seksuaalkuritegudes süüdistatud Jeffrey Epsteini föderaalsest juurdlusest, vihjates, et Trump oli mingil moel seotud Epsteini kuritegeliku käitumisega.

Musk küsis ka oma 220 miljoni järgijaga sotsiaalmeediakonto kaudu: "Kas on aeg luua Ameerikas uus poliitiline partei, mis tegelikult esindaks 80 protsenti, kes asuvad keskel?"

Trump ähvardas omalt poolt lõpetada valitsuse toetuse Muski ettevõtetele.

"Lihtsaim viis meie eelarves raha, miljardeid ja miljardeid dollareid säästa, on lõpetada valitsuse subsiidiumid ja lepingud Elonile," postitas Trump temaga seotud sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social.

Samuti väitis president, et miljardär läks hulluks ja andis mõista, et tal on "Trumpi häire sündroom", mis tabab neid, kes peavad Trumpist eemalduma.

Postituse alla, kus oli kirjas, et Trump tuleks tagandada, kirjutas Musk toona "Jah".

Tüli taustal hakkas Tesla aktsia hind langema. Päevaga langes aktsia väärtus 14,3 protsenti, kaotades firma turuväärtusest umbes 150 miljardit dollarit. See oli Tesla suurim ühepäevane väärtuse langus tema ajaloos.

Trump ähvardas mõne päeva eest Muski "tõsiste tagajärgedega", kui too püüab karistada vastuolulise eelarve-eelnõu poolt hääletanud vabariiklasi.

Mõned eelnõu vastu hääletanud seadusandjad kutsusid eelmise aasta presidendivalimiste suurimat rahalist toetajat Muski rahastama nüüd neid, kes on vastu eelnõule, millega suureneks USA eelarvepuudujääk 10 aasta jooksul kolme triljoni dollari võrra.

"Teda ootavad väga tõsised tagajärjed, kui ta seda teeb," ütles Trump laupäeval NBC Newsile, süüdistades Muski lugupidamatuses, kuid täpsustamata tagajärgede iseloomu.

Selle nädala alguseks oli Musk enamiku tüli käigus tehtud postitustest sotsiaalmeediast kustutanud.