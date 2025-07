Reinsalu tegi seitse Postimehe saadet tasu eest

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon peab keelatud annetuseks, et erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu esineb igal nädalal Postimehe veebisaates. Reinsalu, kes varem on öelnud, et teeb saadet vabatahtlikult, kinnitab nüüd, et saab selle eest tasu.

Erakonna Isamaa esimees ja menukas poliitik Urmas Reinsalu saab Postimees Grupilt igas "Varivalitsuse" arvamussaates osalemise eest 200 eurot. Sellelt summalt arvestatakse maha veel maksud, vahendas Õhtuleht.

Tasu hakati maksma alates 9. maist ning see lepiti kokku pärast pilootsaateid, kui otsustati saatega jätkata, võttes arvesse selle edu ja vaatajanumbreid. Nii selgub Reinsalu esindaja, vandeadvokaat Karmen Turki koostatud arvamusest erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK), mis menetleb Reinsalu sama saate pärast.

ERJK täheldas juba märtsis, et Reinsalu juhitav saade ei vasta klassikalise ajakirjanduse põhimõtetele ning võib olla poliitikule eraldatud reklaampind. Kui saate eest pole tasutud, võib see komisjoni hinnangul olla keelatud annetus. Varasemates kommentaarides on nii Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi kui ka Reinsalu öelnud, et saade "Varivalitsus" on tehtud tasuta – saatejuht ja külalised tasu ei saa.

Turki hinnangul ei ole tegemist tasuta poliitilise reklaami ega keelatud annetusega.

Vandeadvokaadi selgitusel pärines "Varivalitsuse" idee ja teostus täielikult Postimees Grupi arvamustoimetuselt.

ERJK hindas võimalikuks keelatud annetuseks 31 110 eurot, tuginedes Postimehe sisuturundussaate hinnakirjale, kus ühe video maksumus on 1830 eurot.

Reinsalu on varem veel kinnitanud, et tal puudub tööleping ja ta teeb saadet vabatahtlikult.

Reinsalu: minu saated kampaaniat ei sisaldanud

Neljapäeval ütles Reinsalu ERR-ile, et tegi 10 pilootsaadet tasuta ja seejärel tegi Postimees talle pakkumise jätkata saadete tegemist tasu eest, mis peale tegi ta seitse saadet lisaks.

"Pärast seda perioodi Postimees hindas, kas seda saadet veel jätkata. Selle lepingu järgi oli see kuni hooaja lõpuni, ehk võidupühani ja siis Postimees pakkus tasu selle eest, mis oli 200 eurot saate eest, nende ülejäänud saadete puhul," rääkis Reinsalu.

Pärast võidupüha rohkem saateid toimunud ei ole ja Reinsalu sõnul ei ole praegu ka plaanis.

"Minu õigusesindaja on vastused andnud. Need on väga selgelt juriidiliselt põhjendatud. Küsimus ei ole ainult eraldivõetult tasus, vaid küsimus on selles, et see minu tegevus on toimetusliku kontrolli all olnud, mis seisneb minu väljendusvabaduse realiseerimises teha ka niisuguseid saateid," lausus Reinsalu.

"See on Euroopa inimõiguste kohtu praktika järgi ka kõrge õiguskaitsega põhiõigus. Ma loodan, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) neid vastuseid hindab ja hindab ka oma varasemat hoiakut selles kontekstis," lisas ta.

Reinsalu sõnul ei saa saateid pidada kampaania tegemiseks poliitiku poolt. "Minu saated mingit kampaaniat ei sisaldanud. ERJK väide otsekui need inimesed, kes saates käisid ja nende saated olid mingisugune poliitturundus, ma arvan, et ei ole relevantne ja kindlasti mõjub nõutuks tegevalt kindlasti ka nendele saatekülalistele, kes endastmõistetavalt mingis poliitturunduses ei osalenud, ka ei esinenud mingite suunatud seisukohtadega, vaid andsid edasi enda seisukohti," rääkis Reinsalu.

Reinsalu heitis ERJK-le ette, et ERJK ei ole oma praktikat sarnaste juhtumite käsitlemisel rakendanud ühetaoliselt.

Reinsalu sõnul on ta valmis oma seisukohti kaitsma ka kohtus.