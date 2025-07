Saaremaa bussipeatused on muutunud omamoodi vaatamisväärsusteks

Saaremaal on kokku tuhatkond bussipeatust, millest paljud on kohalike kogukondade eestvedamisel lausa vaatamisväärsuseks muudetud. Bussipeatus on paljudes kohtades palju enamat kui bussi ootamise koht.

Sõrves ehitas aastakümneid tagasi aktiivne kogukond endale bussiputka asemel sammastega bussimaja. Varasemalt oli seal isegi ahi või kamin sees. Laimjala kogukond aga muutis oma bussipeatuse eurorahade toel kohalikuks kaunistatud infopunktiks. Lümanda kogukond hakkas oma betoonist bussiootepaviljoni kaunistama lausa kindla eesmärgiga.

"See ikkagi tuli sellega, et meie külla tulid elama andekad kunstnikud ja nad tahtsid ka siia kogukonda omalt poolt panustada, et meie küla siin natuke värvilisemaks ja ilmekamaks teha. Lisaks sellele, et meil oleks jälle üks sein ära värvitud ja meile omane, siis Eestimaa ilusaim pussipeatus võiks ka ikkagi olla," ütles Lümanda külavanem Anni Roost.

Kui Saaremaa bussiliiklust on aastatega koomamale tõmmatud, siis putkad või paviljonid on pisut ka rolli muutnud ja saanud mõneski paigas küla kokkusaamise kohaks. Needsamad hoolitsetud paviljonid on ka sealsete kogukondade piirkonna visiitkaardiks.

"Küll lähevad siin inimesed hommikul tööle, õhtul tulevad tagasi ja eks see on ka kogunemiskoht olnud igas vanuses inimestele - nii eakamatele kui noorematele. Ta on ikkagi oluline," lisas Roost.

"Bussipeatus näitab ju küla toimekust või piirkonna toimekust ja vald ei ole vastu, kui kohalik rahvas teeb selle isikupäraseks," sõnas Saaremaa valla haldusosakonna juht Raino Sepp.

Kus kogukond aktiivselt ei tegutse, nendesse peatustesse tahab Saaremaa vald lähiaastatel oma panuse anda.

"Meil praegu jookseb läbi 179 paviljoni ja nende heakord või seisukord on üpriski hea. Sadakond on päris korralikke ja seal joonealuseid, mida kindlasti peab remontima lähiaastatel, jääb sinna 20-30 peale," lisas Sepp.