TTJA ei ole valmis ökomärgiste rangemaks kontrolliks

Euroopa Liit on alustamas võitlust rohepesu vastu ning koostamisel on vastav direktiiv, mis paneb paika keskkonnaväidete põhjendamise reeglid. Edaspidi hakatakse rangemini kontrollima ökomärgiste ja roheväidete paika panevust, näiteks väidet "keskkonnasõbralik pakend.

"Tegelikult täna juba, kui kaupleja midagi tarbijale väidab, siis see ei tohi teda eksitada," sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tarbijakaitse nõunik Mari-Liis Aas.

Roheväidete järelevalvet hakkab tegema tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel ütles, et see saab olema kindlasti keeruline.

"Alates sellest, et võibki olla olukord, kus on keeruline midagi tõendada või näiteks jääb TTJA ametnikul kompetentsi puudu, sest meil ei ole täna keskkonnaalase kompetentsiga inimest majas, et samamoodi hakkame ennast koolitama, samm-sammu haaval selgeks tegema, mis siis päriselt juhtuma hakkab," sõnas Koppel.

Transporditeenuse pakkuja LuxExpressi Eesti ärijuht Ingmar Roos rõhutas, et nende firma teeb koostööd Green Bay'ga, kes pakub valikut liikuda väikese süsiniku jalajäljega. Valiku maksta paarkümmend senti süsiniku jalajälje vähendamiseks valib umbes viis protsenti bussipileti ostjatest. Tema sõnul on nende arvutused uue eelnõu järel tõendatavad.

"Seda me oleme kalkuleerinud tarbitud kütuse ja teenindatud sõitja kilomeetrite alusel," lausus Roos.

Kauplejatele võivad lisanduda sertifitseerimisel lisakulud. Kõige tuntum on Euroopa Liidu ökomärgis, mida Eestis väljastab keskkonnaagentuur.

Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas ütles, et roheväidete direktiivi on vaja tarbijate kaitseks.

"Näiteks on toote peal suhkrusisaldus märgitud. Me eeldame, et see on õige informatsioon. Samamoodi ka siis igasugused keskkonnaväited, mida ettevõtted esitavad, peavad olema kontrollitud. See on selle direktiivi üldine eesmärk," ütles Klaas.

Roheliste märgiste rangem kontroll jõustuks septembrist.