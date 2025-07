Tallinna linn kehtestab Vesse ja Pirita jõe sillale massipiirangud

Tallinna linn on juba kehtestanud Vesse viaduktile ja kehtestab lähiajal Pirita sillale massipiirangu, kuna nende peatalad on kahjustatud. Järgmisel aastal algab mõlema silla remont.

Linn üritab leida lahendusi, et massipiirangud ei segaks logistikaettevõtete tööd, selgitas ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti arendamise ja planeerimise teenistuse juhataja Toomas Haidak.

Üks lahendus on teine marsruut valida, ütles Haidak. Vesse viaduktist Lasnamäel saab näiteks Suur-Sõjamäe tee kaudu mööda sõita.

Kõige suurem mure on Pirita jõe sillaga, mida saab vältida küll Narva maantee ja Pärnamäe tee kaudu sõites, kuid marsruudi muutus tekitaks siiski probleeme, tõdes Haidak.

Pirita silda hakatakse küll juba järgmine aasta rekonstrueerima, kuid praegu ei ole lahendust veel leitud, lisas Haidak.

2024. aasta lõpus tellis Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet Pirita jõe, Pallasti ja Smuuli silla ning Vesse viadukti ja Pärnu maantee viadukti tehnilise seisukorra hinnangu. Tallinna Tehnikakõrgkooli koostatud uuringust selgus, et viiest ehitisest neli vajavad lähiaastatel kapitaalremonti.

Tallinna Tehnikakõrgkooli hinnangus on välja toodud, et kapitaalremonti vajavatel sildadel esineb vee- ja külmakahjustusi, mille tõttu on sildade taladele tekkinud mõrad ja lahtised betoonitükid. Kahjustused on tekkinud peataladele, mille tõttu on vähenenud kandevõime.

Kõige paremas korras on Pärnu maantee viadukt üle raudtee, mis otsest probleemi ei tekita. Smuuli sillal on 30 tonni piirang kehtinud juba aastaid. Pallasti viaduktile piirangut praegu ei kehtestata.

Smuuli silla saab vajadusel teha ka üherajaliseks, mis aitaks massipiirangu probleemi vastu, ütles Haidak.

Peale uuringu tulemuste selgumist on linna eelarvestrateegiasse lisatud iga-aastane minimaalselt kahe miljoni eurone investeering sildade rekonstrueerimiseks, selgitas Haidak. Kõige halvemas korras Pirita ja Vesse silda tahab Tallinn hakata rekonstrueerima järgmisel aastal.