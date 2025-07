Teisipäeval on oodata nii vihma kui ka äikest

Eeloleval ööl pilvisus ida poolt alates tiheneb ja peale keskööd sajab mitmel pool hoovihma. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, põhjarannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub mõõdukas kirde- ja idatuul ning sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Päev on muutliku pilvisuse ja lühiajaliste hoogsadudega, võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 20 kuni 26, kohati rannikul ja sajupilvede all 18 kraadi.

Õhtu on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s ja sooja on kuni 24 kraadi.

Kolmapäevast reedeni püsib ilmaprognoos väga sarnane - öösiti sajab hoovihma kohati, päeval samuti ja on ka äikeseoht. Öösel on sooja 14 kuni 19, päeval 20 kuni 27 kraadi. Pilvisus on muutlik ja puhub mõõdukas idakaare tuul.

Laupäeva öö tuleb olulise sajuta ja mitmel pool udutab ning päeval on vaid kohatisi vihmahooge.