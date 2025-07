Eesti kulutab peretoetustele 1,9 protsenti SKP-st

Eesti kulutas 2022. aastal peretoetustele 1,9 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide keskmine on aga 2,3 protsenti. Samas moodustasid Eestis peretoetused sotsiaalhüvitistest 12,4 protsenti, millega oli Eesti EL-is eesotsas, selgus Eurostati andmetest.

Eestis kulus 2022. aastal peretoetuseks inimese kohta 518 eurot. EL-is on sama näitaja kõige kõrgem Luxemburgis 3789, Taanis 1878 ja Saksamaal 1616 euroga. Kõige väiksemad on summad Bulgaarias 211, Kreekas 264 and Küproses 277 euroga.

2022. aastal kulus Eestis peretoetustele 1,9 protsenti SKP-st ning see number oli sama ka Lätil ja Leedul.

Euroopa Liidu liikmesriikides moodustasid 2022. aastal peretoetused keskmiselt 2,3 protsenti riigi SKP-st.

Enim kulus peretoetustele Saksamaal 3,4 ning Luksemburgil ja Poolal 3,2 protsendiga. Tagumises otsas olid sama näitajaga Malta 0,8, Küpros 0,9 ning Iirimaa ühe protsendiga

Sotsiaalhüvitiste kogusummast moodustasid 2022. aastal peretoetused Eestis samas 12,43 protsenti ning sellega hoidis Eesti EL-is kolmandat kohta. 10 aastat varem oli sama näitaja 11,46 protsenti. 2022. aastal jäid selles arvestuses ettepoole vaid Poola, kus peretoetused moodustasid sotsiaalhüvitiste kogusummast 15,56 protsenti, ning Luksemburg, kus sama näitaja oli 14,76 protsenti.