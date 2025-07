Ossinovski suvisest Tallinna võimukriisist: uskumatu jamps

Kuidas hakkab nüüd välja nägema kolme osapoolega vähemusvalitsuses linnajuhtimine?

Mis puudutab otsuseid volikogus, siis arusaadavalt vähemusvalitsusel volikogus enamust ei ole, mis tähendab seda, et kõik otsused, mida me vastu võtame, eeldavad teiste fraktsioonide toetust. Reformierakonna fraktsioon on lubanud olla konstruktiivne opositsioonierakond. Ma eeldan, et nende otsuste puhul, mida me oleme ühiselt ette valmistanud, on võimalik nendega kokkuleppele jõuda. Need punktid, kus kokkulepet ei ole, jäävad siis vastu võtmata. Tuleb muidugi nentida, et valimisteni jäänud aja jooksul neid otsuseid, mida on vaja ilmtingimata linnavolikogu tasemel vastu võtta, on jäänud kaunis vähe, sest enamik neist said vastu võetud juuni volikogu istungil ja siis sel esmaspäeval. Aga suurem osa linna juhtimise tööd toimub linnavalitsuse tasemel, kus kolm erakonda kannavad seda vastutust edasi. Me suudame kindlasti selles koosluses stabiilse linnajuhtimise valimisteni tagada.

Kui palju on selliseid eelnõusid ja millised need konkreetselt on, mida saate nimetada, millele teil oleks vaja linnavolikogus saada ka Reformierakonna toetus?

Linnavolikogu menetluses on mitmed eelnõud, mis on linnavalitsuse poolt ette valmistatud, on mõni planeeringu otsus ja veel üht-teist. Olulisemalt vast linna eelarve strateegia ja teine lisaeelarve, mis esimese lugemise läbisid. Nende puhul toimuks ootuspäraselt teine lugemine augustis ja eks me selles osas ka kolleegidega Reformierakonnast suhtleme, eeldame, et nad on valmis neid otsuseid toetama, mis ühiselt linnavolikokku saadeti.

Kas praegu on kindlus olemas, et nad on valmis oma toetust nendele andma?

Olukord on ju uus. Me oleme vähemusvalitsus, Reformierakond eile õhtul otsustas minna opositsiooni. Me ei ole neid läbirääkimisi tänase seisuga pidanud, eks seda siis aeg näitab.

Millised personaliotsused nüüd linnavalitsuses ees on seoses Reformierakonna lahkumisega?

Mõlemad Reformierakonda kuuluvad linnaosavanemad esitanud lahkumisavalduse, linnavalitsus selle lähiajal ka heaks kiidab. Me nimetame esialgu kohusetäitjaks linnaosade haldussekretärid. Linnavalitsuse liikmete osas härra Pere enam abilinnapea ei ole, eelduslikult siis ka härra Jaamu (linnavara valdkonna abilinnapea Viljar Jaamu (RE) - toim.) esitab lähiajal lahkumisavalduse. Hetkeseisuga meie arusaam on see, et me uusi abilinnapäid nendele kohtadele ei nimeta ja kahe abilinnapea vastutusvaldkonnad jagatakse ümber olemasolevate linnavalitsuse liikmete vahel.

Mis saab siis, kui lasteaia kohatasu kaotamise eelnõu tuleb uuesti volikogu hääletusele? Ma saan aru, et ta ju menetluses on. Kui läheb hääletamiseks, siis kuidas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon hääletab?

Linnavalitsus siin kindlasti uusi initsiatiive selles valdkonnas ei planeeri. Linnavalitsuse esitatud eelnõu kukkus esmaspäeval volikogus teadupärast läbi. Kui opositsioonierakonnad otsustavad selle uuesti päevakorda panna, eks siis seda volikogu fraktsioonid otsustavad, aga sotsiaaldemokraatide seisukoht ei ole selles küsimuses muutunud, meie seda toetame. Aga aga linnavalitsus mingit ühtset seisukohta siin ei kujunda.

Siis tegelikult on võimalik, et lasteaia kohatasu kaotamine saab siiski augustikuus teoks ja saab hakata kehtima 1. septembrist, nii nagu oli plaan?

Nii nagu sellel esmaspäeval oli selle otsuse võti ühtepidi Eesti 200 käes, kes otsustas teistmoodi, aga teisipidi Keskerakonna käes, siis nüüd uues olukorras, kus Keskerakond ja Reformierakond moodustavad volikogus enamuse, saavad nad selle otsuse vastu võtta ka kahe peale. Kas seda soovitakse teha või mitte, need on juba opositsiooni asjad.

See õhkkond praeguses linnavalitsuse koalitsioonis ei ole just kõige parem. Eesti 200-ga ei ole usaldust, päris teravad süüdistused teineteise aadressil teisipäeval ka kõlasid. Kuidas te näete, et on võimalik konstruktiivselt sellises õhkkonnas koos edasi minna?

Ma usun, et kõik kolm erakonda tajuvad seda vastutust, et stabiilne linnajuhtimine valimisteni tagada, et see vahepealne poliitintriigide aeg lõpetada ja asuda päriselt tööle. Nii et mul on küll usku, et siin mingeid tõrkeid ei tule.

Kas teie hinnangul on Reformierakond nüüd soodsamas positsioonis kohalike valimiste kampaania kontekstis, kui nad on opositsioonis?

Ei ole tõtt-öelda minu hinnata. See on olnud nende teadlik valik, alates mai lõpust toimiv koalitsioon lõhkuda. Vahepeal oleme teinud tõsise siira katse, et siiski selle koalitsiooniga jätkata. See nüüd sellel nädalal ebaõnnestus. Nii et alates mai lõpust, kus Reformierakond oli koalitsioonierakond toimivas koalitsioonis, tänaseks on nad leidnud ennast opositsioonist - kas see nende positsiooni valimistele minnes tugevdab või mitte, eks küllap neil on selleks oma plaan, aga ei ole otseselt minu asi muretseda Reformierakonna valimistulemuse pärast.

Ütlete, et see oligi nende teadlik ja sihipärane eesmärk algusest peale läbi selle suure draama, et ikkagi lõpuks minna opositsiooni?

Ei, ma olen veendunud, et nende tegelik plaan oli teha Keskerakonnaga koalitsioon, see koalitsioon oli ju sisuliselt kokku lepitud, vastavad sõnumid ja ka otsused olid ära tehtud, isegi uus linnapea oli välja valitud, aga see plaan ebaõnnestus. Ja edasine on olnud tõenäoliselt ka nende vaates pigem kahjude vähendamise programm. Kas see on nüüd toob tulemust või ei too, eks seda siis valimised näitavad.

Kas sotsid on nüüd suurema löögi all seoses sellega, et kannavad suuremat vastutust vähemuses linnavalitsuses nüüd?

Ma ütleks niimoodi, et minu eesmärk on olnud kogu selles protsessis siiski leida ja sõlmida vajalikke kompromisse selleks, et need poliitmängud saaksid läbi ja linn oleks normaalselt juhitud. Seda ei õnnestunud teha nelja erakonna koostöös, püüame seda nüüd teha kolme erakonna koostöös. Loomulikult need probleemid ja puudujäägid, mis on siin ilmnenud, tuleb ära lahendada ja loomulikult tagada, et linn on hästi juhitud.

Kui me vaatame valimiskampaaniale peale, siis kas tõenäoliselt teie vaates saab põhiliseks oponendiks teile Keskerakonna ja Reformierakonna tandem, keda te näete tulevase potentsiaalse koalitsioonina?

Reformierakonna strateegiat mul on keeruline kommenteerida, sest see on siin ajas ka päris kiiresti muutunud. Vahepeal oli ju selge, et nende plaan on Keskerakonnaga võimuliit luua. Nad said kõrvetada seda tehes ja nüüd pigem ju annavad tagurpidiseid sõnumeid ja püüavad ennast Keskerakonnast distantseerida. Aga meie vaatest on siiski see põhimõtteline, fundamentaalne küsimus tõesti, see, et kas pärast kohalikke valimisi linn läheb edasi või läheb tagasi. Ja meie seisame selle eest, et ta läheks siiski tõhusa, ausa linnavalitsusena edasi.

Kui te nüüd selle draama mitmes vaatuses kokku võtaksite, mis algas ühel juunikuu päeval Keskerakonna ja Reformierakonna pressiteadetega lasteaia kohatasu kaotamise teemal, siis millise hinnangu või kokkuvõtte te sellele teeksite?

Uskumatu jamps on see kõik olnud. Ma arvan, et seda ei olnud vaja. Seda ei olnud vaja ei tallinlastele ega tegelikult ei olnud seda päriselt vaja ka Reformierakonnale. Selle käigus on loomulikult tehtud märkimisväärset kahju ka poliitika usaldusväärsusele tervikuna. Loomulikult ei ole see olnud ka inimlikult kuidagi meeldiv aeg. Aga mingis mõttes on hea, et see selgus on nüüd sellisena saabunud. Ma küll ei pidanud ega pea mõistlikuks seda Reformierakonna otsust vastutuse eest ära minna opositsiooni, aga see on nende otsus. Vähemasti on nüüd selgus majas ja ma loodan, et need poliitintriigid on lõppenud.