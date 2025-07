Iisraeli sõdurid peatasid Gazasse teel olnud aktivistide laeva

Aktivistid näitasid sõdurite tungimist laevale otseülekandena veebis.

Ülekandes oli näha aktiviste istumas laeva tekil ülestõstetud kätega ja vilistamas Itaalia antifašistlikku laulu "Bella Ciao", samal ajal kui sõdurid aluse enda kontrolli alla võtsid.

Mõni minut hiljem veebiülekanne katkes.

BREAKING: The Handala has just been illegally intercepted by the Zionist entity of Israel while carrying baby formula to starving childrenpic.twitter.com/NNk0vTDgbd