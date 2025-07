Valgevenest lendas taas droon Leedu õhuruumi

Leedu võimud teavitasid esmaspäeva hommikul elanikke riiki sisenenud tundmatust droonist. Võimud teatasid, et elanikud, kes märkavad allakukkunud drooni, peavad sellest eemale hoidma ja viivitamatult politseid teavitama, vahendas LRT.

Leedu kriisijuhtimiskeskuse pressiesindaja Darius Buta ütles, et drooni nägid kõigepealt kohalikud elanikud. Drooni tüüp pole veel teada.

"Saadud informatsiooni põhjal nähti drooni lendamas umbes 200 meetri kõrgusel, viimati nähti seda Vilniuse lähedal. Politsei on mobiliseerinud kõik olemasolevad üksused ja kõiki asjassepuutuvaid teenistusi on teavitatud," ütles Darius Buta.

10. juulil sisenes samuti riiki droon, mis tuli Valgevenest. Alguses kahtlustasid Leedu võimud, et tegemist on Shahedi drooniga, mida Venemaa kasutab Ukraina linnade pommitamiseks. Hiljem selgus, et tegu oli Venemaal toodetud Gerbera drooniga.

Tegemist on nii-öelda peibutusdrooniga, mille eesmärk on jätta mulje, et tegemist on Shahedi drooniga.