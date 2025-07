Lux Expressi bussiga juhtus raske liiklusõnnetus

Põhja prefektuuri operatiivjuht Rait Pikaro ütles ERR-ile, et teade liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Saue lähedal jõudis politseini kell 13.15.

"Esialgsetel andmetel teepervel peatunud veokile sõitis otsa Lux Expressi buss, mis oli reisijaid täis. Sees võis olla kuni 50 inimest. Esialgne info on, et kannatanuid võiks olla kuni 30. Praegusel juhul on teadmine, et raskelt vigastatuid ei ole," rääkis Pikaro.

Samas ütles Pikaro, et paljud inimesed on siiski viidud haiglasse kontrolli või ravile ning ilmselt on ka luumurde. "Esialgne info on see, et bussi keegi kinni ei jäänud ja väidetavalt said kõik omal jõul välja. Aga vigastuste täpne raskusaste alles selgub. Ma arvan, et seal võib olla küll ka luumurdudega tegemist. Aga raskemaid vigastusi meie teada hetkel kellelgi ei ole," lausus Pikaro.

Liiklus on tema sõnul tugevalt häiritud, ent siiski toimib. "Liiklust reguleeritaks ja suurem ummik peaks praeguseks hetkeks möödas olema," sõnas Pikaro.

Liiklusõnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks teeb politsei Pikaro sõnul süüteomenetluse. Bussijuht haiglaravi ei vajanud. "Temaga toimingud käivad," sõnas Pikaro.

Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos ütles ERR-ile, et bussi pardal oli 52 reisijat. "Kuigi keegi ei saanud kiirabi andmetel eluohtlikke vigastusi, on kindlasti murettekitav, et meditsiinilist abi või järelkontrolli vajas meile teadaolevatel andmetel 29 inimest. 13 reisijat jätkas reisi kohale saadetud asendusbussiga ja ülejäänud liikusid edasi enda transpordiga," rääkis Roos.

"Me täna veel ei tea, mis selle õnnetuseni viis, kas seal oli juhtimisviga või mingisugused asjaolud, seda uurima koos politseiga. Aga fakt on see, et õnnetus toimus ja vabandan kõikide Lux Expressi nii selles bussis olnud kui ka teiste klientide ees, et selline juhtum aset leidis," lisas ta.

Roos rääkis, et palub reisijatel, kellel selle õnnetuse tõttu tekib ravi- ja transpordikulusid või riiete või pagasi kahjustusi, pöörduda kulude hüvitamiseks Lux Expressi poole.