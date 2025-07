Trump julgustas Iisraeli Hamasi-vastast võitlust intensiivistama

Vaid paar nädalat sõnas president Donald Trump, et kokkulepe, mis lõpetaks lahingud Gaza sektoris, tagaks pantvangide vabastamise ja võimaldaks nälgivatel inimestel abi saada, on juba käega katsutav.

Nüüd näib Trumpi optimism olevat kadunud. President kutsus oma läbirääkijad sel nädalal rahukõnelustelt tagasi, sest USA meelest ei ole Hamas huvitatud rahu taastamises. Trumpi Lähis-Ida saadik Steve Witkoff ütles, et otsib pantvangide vabastamiseks alternatiivseid võimalusi.

Trump selle asemel, et nõuda viivitamatut läbirääkimiste laua taha naasmist, andis reedel märku, et Iisraelil on aeg oma sõjalist tegevust intensiivistada, vaatamata sellele, et Gaza nälgivate laste pildid tekitavad üha suuremat ülemaailmset pahameelt.

"Ma arvan, et nad tahavad surra ja see on väga, väga halb," ütles Trump Hamasi kohta. "Asi peab jõudma punkti, kus peate (Iisrael - toim) töö lõpule viima."

Polnud selge, kas Trumpi meelemuutus peegeldab läbirääkimiste nurjumist või on hoopiski taktikaline samm, mille eesmärk oli Hamasi hirmutada ja ummikseisust välja murda.

USA president keeldus kirjeldamast oma hiljutisi vestlusi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kuid nimetas neid pettumust valmistavateks.

"Nad peavad võitlema ja nad peavad selle olukorra lahendama. Te (Iisrael - toim) peate neist (Hamas - toim) lahti saama," ütles Trump.

See oli presidendi suust ehk karm tõdemus, et tema katsed vahendada relvarahu, mis tundusid selle kuu alguses lõppjärgus olevat, on kursilt kõrvale kaldunud.