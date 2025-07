Rubio: Trump on Venemaa suhtes kannatust kaotamas

USA välisminister Marco Rubio sõnul on president Donald Trump Ukraina sõja tõttu Venemaa suhtes kannatust kaotamas. Samuti rõhutas ta Hiina rolli Moskva sõjategevuse toetamisel.

Rubio kiitis Fox Newsile antud intervjuus president Trumpi kui rahuvahendajat, kuid lisas, et Trump on Venemaaga kannatust kaotamas.

USA välisministri märkused tulevad ligi kaks nädalat pärast seda, kui Trump andis Venemaale 50-päevase tähtaja rahuleppega nõustumiseks või "rangete" tollitariifidega silmitsi seismiseks.

Pärast Trumpi ultimaatumit on aga Venemaa oma rünnakuid Ukraina linnade vastu intensiivistanud ja jätkanud edasiliikumist rindel.

Rubio ütles, et Trump soovib järjekindlalt kindlustada rahulepingu ja lõpetada sõja, "mille ta Bideni administratsioonilt päris".

Samuti kirjeldas Rubio presidendi kasvavat pettumust Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes.

"Vaatamata väga heale suhtlusele ja telefonikõnedele Vladimir Putiniga, ei vii need kunagi tulemuseni. Seega on aeg tegutseda," lausus Rubio.

Kriitikute sõnul annab Trumpi 50-päevane tähtaeg Kremlile sisuliselt seitse nädalat lisaaega, et jätkata surmavate õhurünnakute korraldamist Ukraina vastu.

Samuti on seni väljahõigatud umbes 100-protsendised tollitariifid madalamad kui 500-protsendised määrad, mis on kavandatud nii demokraatide kui ka vabariiklaste koostatud seaduseelnõus, mis on suunatud riikide vastu, kes ostavad Vene naftat.

Rubio: Hiina aitab Venemaal Ukrainas sõda pidada

Rubio tunnistas ka Hiina kasvavat rolli sõja pikendamises, süüdistades Pekingit Moskva majanduse ja sõjaliste tegevuste toetamises.

"Hiina annab Venemaale nii palju abi, kui vähegi võimalik, ilma et teda avastataks," lausus Rubio. "Putin poleks seda sõda ilma Hiina toetuseta, eriti temapoolse nafta ostmiseta, suutnud kuidagi üle elada."

Välisminister tõi esile ka geopoliitilise kolmnurga Venemaa, Hiina ja Iraani vahel, vihjates, et Peking saab kasu pikaleveninud sõjast, mis hoiab USA tähelepanu hajutatuna.

Pärast juuli alguses Pekingis toimunud kõnelusi Venemaa välisminister Sergei Lavroviga lubas Hiina president Xi Jinping süvendada strateegilist koostööd ja nimetas partnerlust "uut tüüpi rahvusvaheliste suhete eeskujuks".

Vaatamata Hiina korduvatele väidetele, et riik on Venemaa-Ukraina sõjas neutraalne, on toetus Vene majandusele ja kaitsetööstusele teinud Pekingist ühe Moskva kõige olulisema partneri.

Hiina komponente on leitud Venemaa ründedroonidest ning Ukraina luureandmed viitavad sellele, et Peking võib aidata Moskval sanktsioonidest mööda hiilida, et droonide tootmist suurendada.

Venemaa süüdistab Kiievit ja lääneriike diplomaatilise lahenduse nurjamises

Venemaa eelistab Ukraina konflikti lahendamiseks poliitilisi ja diplomaatilisi vahendeid, kuid Kiiev ja lääneriigid nurjasid selle tee, vahendasid Vene uudisteagentuurid pühapäeval Kremli pressiesindajale Dmitri Peskovi öeldut.

"Meie eelistatud tee lahenduseni on poliitiliste ja diplomaatiliste vahendite abil," ütles Peskov riikliku uudisteagentuuri TASS teatel.

Peskov lisas tõendeid esitamata, et Moskva jätkab oma sõjalist operatsiooni Ukrainas, kuna "kõik dialoogiettepanekud lükati tagasi nii Ukraina kui ka lääneriikide poolt".

Ukraina ja Venemaa rahuläbirääkimiste kolmas voor toimus 23. juulis Istanbulis. Kohtumine kestis vähem kui tund ja lõppes taas Venemaa poolt täieliku relvarahu tagasilükkamisega.

Ukraina tegi ettepaneku korraldada president Volodõmõr Zelenski ja Venemaa presidendi Vladimir Putini tippkohtumine enne augusti lõppu, kuid Kreml teatas, et selles ajaaknas on kohtumine ebatõenäoline.

"See juhtub, aga see oleks pidanud juhtuma kolm kuud tagasi," ütles Trump reedel Zelenski ja Putini võimaliku kolmepoolse kohtumise kohta.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles reedel, et kavatseb pingutada Putini ja Trumpi kohtumise korraldamiseks Istanbulis arutamaks Ukraina küsimust.