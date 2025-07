Ossinovski: eeldus on, et ka Viljar Jaamu esitab lahkumisavalduse

Kuigi Reformierakond lahkus eelmisel nädalal Tallinna linnavalitsuse koalitsioonist, on linnavara valdkonna abilinnapea Viljar Jaamu endiselt ametis. Tallinna linnapea ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Jevgeni Ossinovski sõnul on eeldus, et Jaamu esitab peagi lahkumisavalduse.

"Hetkeseisuga ei ole Viljar Jaamu lahkumisavaldust esitanud, aga minu informatsioon on see, et lähiajal ta seda teeb," ütles Ossinovski ERR-ile.

"Ma ei oska öelda, kas hetkel see viivitus on tavapärane või mitte, aga loomulikult eeldus on, et kui erakond enam ei kanna valitsusvastutust, siis ka vastavad inimesed ametist lahkuvad. See on minu arusaam, et nii ka läheb," lisas ta.

"Me eeldame seda, et kui erakond on lahkunud koalitsioonist, siis ka liikmed, kes siin võimu on teostanud, kirjutavad lahkumisavalduse. Nii tegid kaks linnaosa vanemat ja mul ei ole põhjust arvata, et härra Jaamu kuidagi teistmoodi käitub," lausus Ossinovski.

Tallinna linnavalitsuse kommunikatsiooninõunik Jukko Nooni kirjutas Viljar Jaamu nimel ERR-ile ja ütles, et Jaamu on hetkel hõivatud oma senise vastutusvaldkonna üleandmisega.

"Tema edasistest plaanidest on võimalik täpsemalt teada saada homsel Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil," sõnas Nooni.

Keerulisem olukord on aga Jevgeni Ossinovski sõnul samuti Reformierakonda kuuluva Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Kruusimägiga.

"Siin on asi natukene keerulisem. Kuna Tallinnas on võimul tänaseks vähemusvalitsus, kellel ei ole volikogus enamust, siis loomulikult ei ole ka nii-öelda linna vähemuskoalitsioonil liiga suurt sõnaõigust selles osas, kes volikogu juhib. Nii et see on pigem küsimus kolleeg Kruusimäele, et kas ta soovib jätkata või ta siis kooskõlas kõikide teiste reformierakondlastega oma ametist loobub. Mul ei ole seda informatsiooni ja kindlasti linnavalitsus siin omalt poolt mingit initsiatiivi ei üles ei näita. Volikogu peab need volikogu asjad ära klaarima," lausus Ossinovski.

Eelmise nädala kolmapäeval toimunud linnavalitsuse istungil otsustati vabastada ametist Reformierakonda kuuluvad Kesklinna ja Pirita linnaosavanemad Sander Andla ning Doris Raudsepp.

Eelmise nädala teisipäeval esitas tagasiastumisavalduse ka abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

Selle nädala esmaspäeval oli aga linnavara valdkonna abilinnapea Viljar Jaamu aga endiselt Tallinna linnavalitsuse veebilehel abilinnapeana ära märgitud.

Teisipäeval toimus Reformierakonna erakorraline juhatuse ja fraktsiooni koosolek, kus otsustati mitte jätkata Tallinna linnavolikogu koalitsioonis.