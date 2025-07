USA võimud tahavad loobuda kliimamuutuste vastu võitlemise tööriistast

"Selle tühistamine tähendaks suurimat dereguleerimise tegevust USA ajaloos," teatas EPA juht Lee Zeldin

2009. aasta ohutustaseme uuringu kohaselt ohustavad heitkogused rahvatervist ja inimeste heaolu. Heitkogused aitavad kaasa globaalse temperatuuri tõusule, suurendades kuumalainete ja äärmuslike ilmastikunähtuste tekkimise tõenäosust.

EPA teatas nüüd, et ohutustaseme järeldust on kasutatud regulatsioonide kehtestamise õigustamiseks, mis on läinud maksma ligi triljon dollarit. Zeldin ütles, et järelduse tühistamine lõpetab 16 aastat kestnud ebakindluse autotootjate ja tarbijate jaoks, vahendas The Wall Street Journal.

302-leheküljelises ettepanekus uuringu tühistamiseks väidab EPA, et 2009. aasta järeldus oli globaalse temperatuuri tõusu osas liialt pessimistlik. Nüüd väidetakse, et temperatuuri tõus saavutas haripunkti 1930. aastatel ning on sellest ajast alates püsinud suhteliselt stabiilsena.

USA riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) ja EPA enda kogutud andmed räägivad aga sellele väitele vastu. Leitakse, et praegu on kõige soojem aeg globaalses mõõteajaloos, mille algus ulatub aastasse 1850.

Uues EPA ettepanekus väidetakse samuti, et temperatuuri tõusul ja kõrgemal süsinikdioksiidi tasemel võib olla ka teatud eeliseid. EPA hinnangul ei ole agentuuri varasemad ametnikud arvestanud võimaliku saagikuse paranemisega.

Samas veel 2023. aastal (Joe Bideni administratsiooni ajal – toim) koostatud dokumendis seisab, et kõrgem süsinikdioksiidi tase suurendab põudade ohtu, toob kaasa rohkem haiguseid ja kahjureid. Toonase dokumendi koostasid 14 föderaalagentuuri teadlased.

EPA on 2009. aasta ohutaseme järeldust kasutanud autofirmade, elektrijaamade ning nafta- ja gaasitootjate heitkoguste reguleerimiseks. Autotootjad pidid seetõttu võtma kasutusele heitkoguste vähendamist toetavad tehnoloogiad. EPA soovib oma uue ettepanekuga varasemad regulatsioonid ümber pöörata, mis omakorda võib anda hoobi elektrisõidukite tööstusele.

Ohutustaseme uuringu taseme tühistamine võib vihastada ka ettevõtteid, mis on kulutanud miljardeid dollareid, et järgida sellel põhinevaid eeskirju. Ees seisab veel ka terve rida juriidilisi lahinguid, kuna keskkonnaorganisatsioonid on lubanud minna kohtusse. Kogu protsess võib kesta mitu aastat.

"Me kindlasti võitleme selle vastu," ütles keskkonnarühma NRDC advokaat David Doniger.

"Teaduses ega majanduses pole alust ignoreerida soojenevat maailma, mis tekitab leibkondadele, väikefirmadele ja aktsionäridele igal aastal üle saja miljardi dollari kahju," ütles Tulane'i ülikool teadur ja 2009. aasta uuringu üks autoritest Jesse Keenan.