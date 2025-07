Maasikakasvatajad lasid Tartu turul hooaja lõpus hinnad alla

Kui juuli alguses oli maasika kilohind Tartu avaturul ligi seitse eurot ja maasikakasvatajate sõnul oli oodata hindade tõusu, siis praegu müüb Tartu turul suur osa müüjatest maasikaid ligi viie eurose kilohinnaga. Tartu avaturul praegu viies kohas marju müüv Diana Moro ostab maasikaid erinevatelt kasvatajatelt kokku ja kuna marju on sooja ilmaga valminud palju, tuleb ka hind alla lasta.

"Hästi palju oli korjatud, maasikad hästi küpsenud ja peame kiiresti ära müüma. See on hea, et inimesed saavad odavalt osta praegu. Kui ruttu müüme, siis tulevad värsked maasikad juurde," sõnas Moro.

"Muidu ei olnud üldse maasikaid, aga ilusate ilmadega tuli marju rohkem ja seetõttu lasime hinnad ka alla," lausus maasikamüüja Jekaterina.

Laari talu sõnul on neil põllul viimased marjad ja nemad avaturul marju ei müü. Tontoli marjatalu on aga viimaste marjadega turul kohal ja on oma väiksemad marjad samuti viie euroga müüki pannud.

"Mina olen selles mõttes väike kasvataja ja minu hinda ikkagi hästi palju mõjutab see, mida teevad vahendajad turul. Mina tegelikult oma tööd ja seda vaeva nii odavalt ei hindaks, aga kuna vahendajatel on meeletult palju marja käes, siis olen aru saanud, et suurematel kasvatajatel on ikkagi marju veel palju ja vahendajad dikteerivad meile selle hinna," ütles Tontoli marjatalu perenaine Tiina Urm.

Samas mõjutab Urmi sõnul hinda ka asjaolu, et maasika-aasta on sellel aastal väga keeruline olnud ja pikaks veninud.

"Inimesed siin ikkagi juuli keskel ja juuli alguses ostsid oma maasikad ära, mis moosiks teha. Eks nüüd see ostmine on väiksemaks jäänud. Muidugi kindlasti praegu mõjutab see, et kuu lõpp on ja eks kõik teavad, et need palgapäevad mõjutavad turuhinda meil," lisas Urm.

Samas on ka neid müüjaid, kes hinda alla toonud ei ole

"Kuna see aasta on väga halb maasika-aasta olnud, siis me püüame hinda ikka kõrgemal hoida, et midagigi saaks selle eest. Need, kes meie maasikaid proovivad, ütlevad, et nii hea maasikas ja ikka ostavad. Hind neid ei mõjuta," lausus Wiira talu maasikamüüja Berit.

Kui mõne kasvataja sõnul on neil veel marju müüa mõned päevad, siis on ka neid, kes loodavad maasikate hilisemaid sorte kauem müüa.