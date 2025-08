NATO kaalub Saksa-Hollandi korpuse tegemist Eestisse

Kaitseministri sõnul ootab Eesti praegu NATO peakontori otsust, kas NATO liitlasvägede Saksa-Hollandi korpus otsustatakse teha Eestisse.

"See konkreetsem plaan praegu on seotud ühe nii-öelda NATO suurema plaaniga, mis on siis meie vastutusala hõlmav Saksa-Hollandi korpus ja nende eesmine juhtimispunkt. See puudutaks nii meie liitlasi, kes korpuse tasandil juhtimiselementi täidavad, pluss loomulikult meie enda kaitseväelased. Ja ka ajateenijad. Üsna oluline kaitseväe seisukohast," rääkis Hanno Pevkur.

Pevkuri jutu järgi tähendaks korpus umbes 100 kuni 200 inimesele mõeldud linnakut koos staabihoonete, vajalike lisahoonete ja muu taristuga.

"Eks ta peamiselt on staabiülesanded, aga loomulikult seal on vaja tagada ka näiteks lähikaitse," sõnas Pevkur.

Kui otsus tuleb positiivne, võiks see asuda sadama, lennuvälja, raudtee, maantee ja Riia läheduse tõttu Pärnus.

"Kui see peaks otsustatama teha Eestisse, siis selleks kõige parem asukoht on Pärnu, me oleme Pärnu linnaga sellest rääkinud," sõnas Pevkur.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius rõhutas kaitseväe kohaloleku tähtsust Pärnu jaoks.

"Meie huvi on mitte ainult see korpus, aga ka et kaitsevägi tuleks ikkagi Pärnusse ja Pärnumaale tagasi. See võimaldaks ka siin korraldada ajateenistust ja ka professionaalsed kaitseväelased saaksid võimaluse teenida Pärnus või Pärnumaal," ütles Kosenkranius.

Linnaku asukohana nähakse kesklinnast mõne kilomeetri kaugusel Kaitseliidu Pärnumaa maleva vastas asuvat krunti.

"Kaitseressursside amet on esitanud eelmine nädal Pärnu linnale taotluse, et linn võõrandaks need maad kaitseministeeriumile," märkis Kosenkranius.

Endise kaitseväe juhataja Martin Heremi hinnangul peaks Balti riikide tegevust juhtiv korpus asumagi Balti riikides ning Eesti huvides võiks see asuda siin.

"Saksa-Hollandi korpuse näol räägitakse tegelikult staabist või selle juhtimise elemendist pigem eesmisest juhtimispunktist. Selle Eestisse või Balti riikidesse toomine on minu meelest väga kasulik meile. Ükskõik, mis me sinna nüüd siis investeerime, aga tasu selle eest on palju efektiivsem: NATO plaani ettevalmistamine-käivitamine Balti riikides, sealhulgas Eestis," rääkis Herem.

Ministeerium on linnaku loomiseks planeerinud 17 miljonit eurot.

"Vaatame, kuidas arengud lähevad. Me oleme raha planeerinud selle jaoks ehk kui otsus peaks tulema, siis me oleme valmis kohe ka sellega edasi liikuma," lausus Hanno Pevkur.