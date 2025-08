Ukrainas peeti ulatusliku korruptsiooniuurimise raames kinni neli inimest

Ukraina korruptsioonitõrjeasutused teatasid laupäeval, et on ulatusliku korruptsioonijuurdluse käigus kinni pidanud neli inimest.

Riikliku korruptsioonitõrjebüroo (NABU) sõnul avastati koos korruptsioonitõrje eriprokuratuuriga SAP skeem, kus kohalike omavalitsuste kaitseotstarbelisi eelarvevahendeid süstemaatiliselt väärkasutati.

Skeem hõlmas muu hulgas elektroonilise sõjapidamise ja droonidega seotud varustuse hindade tõstmist, mille abil suunati umbes kolmandik lepingu hinnast mujale.

Võimude teatel on korruptsiooniringi kahtlusaluste hulgas parlamendiliige, linnade- ja rajoonide juhte, rahvuskaardi liikmeid ja kaitseettevõtete juhte.

Ukraina siseministeerium teatas, et on korruptsioonis kahtlustatavad rahvuskaardi liikmed eemaldanud ülesannete täitmisest.

Ukraina võttis neljapäeval vastu uue korruptsioonivastase seaduse, vahetades välja mõni päev varem heaks kiidetud vastuolulise seaduse, mis piiras korruptsioonitõrjebüroo (NABU) ja korruptsioonitõrje eriprokuratuuri (SAP) volitusi ja sõltumatust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et kohtus NABU ja SAP-i juhtidega ning tänas neid asutusi tehtud töö eest.

"Korruptsiooni suhtes peab olema nulltolerants," kirjutas Zelenski sõnumiteenuses X.

Zelenski ütles, et korruptsioonitõrjeinstitutsioonide sõltumatus on oluline ning et neljapäeval heaks kiidetud seadus tagab neile kõik vajalikud vahendid võitluses korruptsiooniga.

Venemaa agressioonisõja ajal on Ukraina kaitseministeeriumis ja relvajõududes ilmnenud mitu sisemise korruptsiooni juhtumit.

Korruptsioon on olnud Ukrainas märkimisväärne probleem kogu riigi iseseisvusaja jooksul.

Rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International igal aastal avaldatavas korruptsioonitajumise indeksis (CPI) sai Ukraina eelmisel aastal 34 punkti 100 võimalikust. Mida madalam on tulemus, seda rohkem on korruptsiooni.

Indeksi 180 riigi seas oli Ukraina 105. kohal.