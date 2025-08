Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab presidendi vetostatud seadusi

President Alar Karis jättis juuli alguses kaks seadust välja kuulutamata, kuna need ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega. Kirikute ja koguduste seaduse jättis president välja kuulutamata teist korda.

Riigikogu peab otsustama, kas asuda seadusi muutma. Kui seadused muutmata kujul vastu võtta, pöördub president tõenäoliselt riigikohtusse.

Seadusi tagasi lükates sõnas president, et mõlemal seadusel on tähtis eesmärk, mida aga ei saavutata, kui seadus loob vajalike piirangute kõrval niisuguseid, mis jätavad liigseid tõlgendamisvõimalusi ja annavad põhjust arvukateks õigusvaidlusteks.

Kirikute ja koguduste seaduse teksti on riigikogu juba ühe korra mõnevõrra muutnud, kuid president ei pea seda piisavaks ning leiab, et see piirab ebaproportsionaalselt ühinemise- ja usuvabadust.

Esimest korda võttis riigikogu seaduse vastu 9. aprillil, mille järel jättis president selle 24. aprillil välja kuulutamata.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohta ütles president, et automatiseeritud andmetöötluse puhul on eriti oluline luua tagatised isikuandmete kaitseks.

Plaanitud kujul annab seadus Rahapesu Andmebüroole võimaluse võimaluse panna kokku 11 riiklikust registrist masinloetav andmebaas, küll anonümiseeritud kujul, kuid rahapesule viitavate mustrite tuvastamisel lubaks see andmed personaliseerida. Karise sõnul piirab see liigselt isikute õigusi ning õigusi ei saa piirata riigiameti töö lihtsustamiseks või kulude kokkuhoiuks.